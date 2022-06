Trumpadviseur Peter Navarro gearresteerd en aangeklaagd

Peter Navarro, voormalig adviseur van Donald Trump, werd gisteren gearresteerd en aangeklaagd voor Minachting van het Congres, na diens weigering om ook maar op enigerlei wijze mee te werken aan de dagvaarding die hem door de 6 januaricommissie was opgelegd.

Hij werd gearresteerd, met behulp van hand- en voetboeien en al, omdat er het risico van vlucht, getuigenbeïnvloeding of vernietiging van bewijsmateriaal bestond. Zo krachtig heeft Justitie nog niet eerder ingegrepen in deze zaak. Inmiddels is hij wel weer op vrije voeten gesteld.

Navarro is duidelijk een van de maniakalere ex-Witte Huismedewerkers van Trump die er maar weinig van begrijpt. Hij blijft maar volhouden dat er een executive privilege rust op zijn communicaties met Trump, maar meerdere experts hebben al uitgelegd dat het privilege in principe bij het presidentschap ligt, niet bij een individuele president. Bovendien heeft Trump dat privilege ook nooit geclaimd in dit geval, en al zou hij het gedaan hebben dan zou het volgens het Supreme Court niet eens geldig zijn geweest. De zittende president is degene die beslist of bepaalde informatie door dat privilege afgeschermd moet worden of niet.

In dit interview met MSNBC’s Ari Melber flipte hij behoorlijk, en zwoer wraak te zullen nemen op de Democraten als de Republikeinen weer de meerderheid zouden krijgen. Het is toch te gek dat je tegenwoordig niet eens meer met goed fatsoen een staatsgreep kunt beramen, nietwaar?

De US Attorney van het district Columbia liet overigens tegelijkertijd weten Mark Meadows en Dan Scavino niet voor datzelfde feit te zullen vervolgen:

“Based on the individual facts and circumstances of their alleged contempt, my office will not be initiating prosecutions for criminal contempt as requested in the referral against Messrs. Meadows and Scavino,” Matthew M. Graves, the U.S. attorney for the District of Columbia, wrote to Douglas N. Letter, the general counsel of the House, on Friday. “My office’s review of each of the contempt referrals arising from the Jan. 6 committee’s investigation is complete.” (New York Times)

Waarom dat verschil in beoordeling wordt gemaakt is ook de 6 januaricommissie niet helemaal duidelijk:

“We find the decision to reward Mark Meadows and Dan Scavino for their continued attack on the rule of law puzzling,” said the leaders, Representatives Bennie Thompson, Democrat of Mississippi, and Liz Cheney, Republican of Wyoming. “Mr. Meadows and Mr. Scavino unquestionably have relevant knowledge about President Trump’s role in the efforts to overturn the 2020 election and the events of Jan. 6.” (New York Times)

Meadows en Scavino zijn, in tegenstelling to Navarro en Bannon, weliswaar wel in gesprek geweest met de commissie, dus helemaal genegeerd hebben zij die niet, maar voldeden uiteindelijk toch niet aan alle verzoeken van de commissie. Blijkbaar kan dat zomaar zonder sancties. Een andere mogelijkheid is dat ze achter de schermen al meewerken met justitie. Ook is het zo dat als er eenmaal zo’n aanklacht ligt je natuurlijk helemaal niks meer te weten krijgt van die mensen, en voordat er eens een rechtszaak begint kun je, zoals in het geval van Steve Bannon, zes maanden verder zijn. Het is goed mogelijk dat Navarro’s rechtzaak pas plaatsvindt als die hele 6 januaricommissie al niet meer bestaat (in het geval dat de Republikeinen het Huis weer overnemen in november, bijvoorbeeld).

De Amerikaanse justitie is dus wel in beweging, maar ik persoonlijk ben er nog steeds niet van overtuigd of ze in voldoende mate dan wel snel genoeg zullen handelen.

(Afbeelding: Videostill The Beat MSNBC)