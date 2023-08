Trump zag vierde gevangenis van binnen

Alhoewel reeds verwacht, blijft het verbijsterend: ex-president Donald Trump werd voor de vierde keer strafrechtelijk aangeklaagd en moest zich afgelopen week wéér laten arresteren en officieel laten aanklagen in een ordinaire gevangenis. Deze keer gebeurde dat in Georgia, tesamen met achttien anderen, waaronder volslagen doorgedraaide ‘advocaten’ als Rudy Giuliani en Sidney Powell. De eerste heeft zijn praktijk al moeten beëindigen en voor de tweede zal dat niet lang meer duren (als ze nog een praktijk heeft althans). Men had in Georgia weinig égards voor de ex-president en zijn handlangers, ze moesten zich allemaal laten fotograferen en hun lengte en gewicht opgeven zoals elke andere arrestant.

Nog even samengevat: Trump wordt in New York vervolgd voor het frauduleus opgeven van het Stormy Danielszwijggeld als juridische kosten (waarschijnlijk de zwakste zaak: die frauduleuze opgave is slechts een misdrijf in plaats van een overtreding omdat dat zwijggeld ermee betaald werd. Maar dat laatste is eigenlijk een federale zaak, dus het zit allemaal wat ingewikkeld in elkaar). Dan is er de zaak van de gestolen documenten in Mar-a-Lago, maar die wordt helaas geleid door de incompetente en corrupte rechter Aileen “Loose” Cannon. We moeten afwachten in hoeverre die een en ander zal weten te saboteren. Om te beginnen heeft ze al een vrij late datum voor het begin van die zaak, pas volgend jaar mei, gekozen. En dan loopt er de aanklacht van Jack Smith tegen Trump in verband met de gebeurtenissen op en rond 6 januari. Die zaak vind ik nog altijd iets aan de vage kant, zij het dat die deels op dezelfde feiten berust als die in Georgia.

Ik gok daarom dat de zaak in Georgia voor Trump wel eens de ernstigste gevolgen zou kunnen hebben van allevier. Daar is het namelijk zonneklaar dat hij direct betrokken was bij de pogingen om de verkiezingsuitslag te Georgia te vervalsen (“Lordy, there are tapes”). Het grootste verschil met de zaak van Jack Smith is dat aanklager Fani Willis ervoor gekozen heeft deze zaak in zijn volle breedte aan te pakken en echt iedereen die erbij betrokken was bij de lurven te grijpen – zelfs die linkmiechel van een Mark Meadows lijkt nu de sigaar – terwijl Jack Smith ervoor gekozen heeft één geconcentreerde aanklacht op Trump te richten.

Ook lijkt het erop dat de zaak in Georgia wel eens spoedig zou kunnen beginnen. De aangeklaagde advocaten Kenneth Chesebro (“Say cheese, bro’ ” zeiden ze wellicht bij zijn mugshot, was een grap die ik hoorde) en Sidney Powell hebben beiden een verzoek ingediend hun zaak zo snel mogelijk te laten beginnen. Fani Willis stelde daarop voor de zaak reeds in oktober te laten beginnen waarmee de rechter akkoord ging, althans waar het Chesebro zelf betrof.

Volgens voormalig US Attorney Glenn Kirschner kunnen er verschillende redenen voor zo’n verzoek tot een spoedige aanvang van een rechtszaak zijn. Zo doen aangeklaagden dat bijvoorbeeld nogal eens om zo ongehinderd de beschuldigende vinger naar medeverdachten te kunnen wijzen, terwijl die nog niet in de rechtbank aanwezig zijn, of om niet met hen geassocieerd te worden. Het kan ook zijn dat het een gezamenlijk opzetje van de aangeklaagden is, zodat de advocaten van de andere aangeklaagden alvast kunnen zien welk bewijs er is in de zaak van Chesebro.

Men zegt dat Trump doelbewust dreigend en boos kijkt op zijn zogenoemde mugshot, maar wat mij betreft ziet hij er gewoon uit als de boosaardige, criminele kleuter die hij is. Oh ja, en wat die door hemzelf opgegeven 215 pond (97 kilo) betreft:

En met die veronderstelde lengte van 6’3″(1,91m) is er ook iets aan de hand:

Wat voor een ziek persoon ben je als je over dat soort kinderachtigheden liegt?

(Uitgelichte afbeelding: Foto: Fulton County Sheriff’s Office)