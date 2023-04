Trump wil dakloosheid strafbaar stellen

Als Donald Trump herkozen wordt wil hij dakloosheid strafbaar stellen. Dat zegt de voormalige president in een video die hij eergisteren op Truth Social plaatste.

Trump says he will outlaw homelessness and arrest everyone who refuses to comply. He will then give them the option to get out of jail to be relocated to new tent cities elsewhere where he will take care of their needs. pic.twitter.com/P5z5ckG8b6 — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) April 18, 2023

Dakloosheid is een groot en groeiend probleem in de VS. Het land kent naar schatting zo’n 600.000 dak- en thuislozen en diverse Republikeinse staten hebben de afgelopen tijd wetsvoorstellen aangenomen die dak- en thuisloosheid illegaal maken. Republikeinen zijn traditioneel dol op autoritaire oplossingen, vooral als het de meest weerlozen in de samenleving betreft.

Trump stelt nu voor het slapen in tentjes in de publieke ruimte te verbieden. Iedereen die buiten niet-goedgekeurde gebieden slaapt wordt gearresteerd en overgebracht naar een door de overheid beheerd tentenkamp , waar zij/hij voor de keuze gesteld wordt: achter de tralies verdwijnen óf deelnemen aan een behandelingsprogramma.

Hoe dat allemaal gefinancierd moet worden is een raadsel. Trump wil de steun aan Oekraïne stop zetten en – je zag hem aankomen – korte metten maken met illegale immigranten. Probleem opgelost, volgens Trump.

Trump’s video past in het huidige guurrechtse klimaat waar sociale vraagstukken worden gereduceerd tot een ordehandhavingsprobleem. Rechts suggereert graag dat dakloosheid te wijten is aan karakterfouten of aan verslavingsproblemen. Dat laatste komt natuurlijk regelmatig voor, maar de voornaamste oorzaken voor dak- en thuisloosheid moeten elders gezocht worden. Meestal is het vrij simpel: baan kwijt->huur niet meer kunnen betalen->op straat belanden. Een wel heel schrijnend voorbeeld is de toename van het aantal daklozen in Groot-Brittannië tijdens het eerste jaar van de coronapandemie.

Diverse staten lopen al enige tijd vooruit op Trump’s plannen. De resultaten vallen nogal tegen. De maatregelen hebben er vooral toe geleid dat dak- en thuislozen uit het zicht van hulporganisaties zijn verdwenen. Maar misschien was dat nu juist wel de bedoeling.

