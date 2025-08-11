Trump wil dak- en thuislozen deporteren uit Washington

Donald Trump wil dak- en thuisloze mensen deporteren uit de Amerikaanse hoofdstad Washington. Blijkbaar stoort Trump zich nogal aan de tentjes die in Washington en andere Amerikaanse steden inmiddels overal te zien zijn.

Trump op Truth Social:

Morgen houden we een persconferentie in het Witte Huis. Ik ga onze hoofdstad veiliger en mooier maken dan ooit tevoren. De daklozen moeten onmiddellijk vertrekken. We zullen jullie onderdak bieden, maar ver weg van de hoofdstad. De criminelen hoeven niet te vertrekken. We gaan jullie in de gevangenis stoppen, waar jullie thuishoren. Het gaat allemaal heel snel gebeuren, net als aan de grens. We zijn van miljoenen immigranten naar nul gegaan in de afgelopen maanden. Dit wordt nog makkelijker – wees voorbereid! Er zal geen ‘MR. NICE GUY’ zijn. We willen onze hoofdstad TERUG. Bedankt voor jullie aandacht voor deze kwestie!

Wat we precies onder “onderdak bieden” moeten verstaan is niet helemaal duidelijk, maar Trump kennende moeten we vermoedelijk denken aan werkkampen met abominabele arbeidsomstandigheden.

Trump kwam iets later nog even terug op zijn idee:

De persconferentie over criminaliteit en ‘verfraaiing’ (beautification) vindt morgen om 10.00 uur EST plaats in de perszaal en gaat niet alleen over het beëindigen van criminaliteit, moord en dood in onze hoofdstad, maar ook over netheid en de algemene fysieke renovatie en staat van onze eens zo mooie en goed onderhouden hoofdstad. We gaan niet toestaan dat er 3,1 miljard dollar wordt uitgegeven aan het opknappen van een gebouw, zoals de Federal Reserve, wat op een veel elegantere en tijdbesparende manier had kunnen worden gedaan voor 50 tot 100 miljoen dollar. De renovatie zou dan beter zijn geweest en we zouden 3 miljard dollar, files en eindeloze bouwwerkzaamheden hebben bespaard. De burgemeester van D.C., Muriel Bowser, is een goed mens die haar best heeft gedaan, maar ze heeft veel kansen gekregen en de misdaadcijfers worden steeds slechter en de stad wordt alleen maar vuiler en minder aantrekkelijk. Het Amerikaanse publiek pikt dit niet langer. Net zoals ik de grens heb aangepakt, waar vorige maand geen enkele illegaal overkwam, tegenover miljoenen het jaar ervoor, zal ik onze geliefde hoofdstad aanpakken en zullen we haar echt weer GROOTS maken! Vóór de tenten, de ellende, de smerigheid en de criminaliteit was het de mooiste hoofdstad ter wereld. Dat zal het binnenkort weer zijn. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie – tot morgen om 10 uur!

Volgens de New York Times is Trump van plan om 120 FBI-agenten tijdelijk in te zetten in te zetten in Washington voor het uitvoeren nachtelijke patrouilles, als onderdeel van het voornemen hard op te treden tegen straatcriminaliteit in de stad. De criminaliteit in Washington is niet bijzonder hoog en vertoont in feite een dalende tendens, maar door zoiets banaals als ‘feiten’ heeft Trump zich nog nooit tegen laten houden.

Terwijl de criminaliteit in de VS langzaam afneemt, stijgt de dakloosheid in het land juist snel. Daarbij spelen persoonlijke problemen niet zelden een rol (zie het leger aan fentanylverslaafden in de grote steden), maar een tenminste even groot probleem wordt gevormd door de combinatie van absurde huurprijzen en een laag minimumloon. Volgens de National Alliance to End Homelessness is het aantal mensen dat meer dan 50 procent van hun inkomen aan huur besteedt tussen 2015 en 2022 met meer dan 12,6 procent gestegen. Overigens geeft dat cijfer een gemiddelde weer, onder etnische minderheden is de stijging nog aanmerkelijk groter.

Uitgelichte afbeelding: dakloze man in Denver – By © O’Dea at Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75381658