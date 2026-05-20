Vrede in de fik

Een oplettende lezer attendeerde ons op deze rap. Wie de rapper is is vooralsnog ongewis.
Kwam hier met een tas vol dromen in m’n hoofd
Dacht Nederland = vrede, geen bommen meer, geen nood
Maar ze kijken moordlustig alsof ik hun dorp roof
Alleen omdat ik Arab praat en m’n hoodie omhoog, yo
Ewa habibi, die haat snijdt door m’n fucking botten
Werk 60 uur, betaal meer belasting dan menig Hollander, toch word ik “parasiet” genoemd
“Gelukszoeker”, “invasie”, “stuur ze terug” – hun mantra
Terwijl ik hier bouw, zij Loosdrecht in de fik steken, wallah drama
Tegen m’n mattie: “Bro, ik ben kapot, dit land haat me kapot”
Hij zei: “Blijf staan, laat die racisten niet winnen, never stop”
Loosdrecht brandt, Defend-groepen gooien fakkels en zwaar vuurwerk
ME charges, arrestaties, buitenstaanders met messen – pure terreur
Eerste asielzoekers binnen, vijftien man, toen brak de brand uit
Zij blokken brandweer, schreeuwen “AZC weg”, terwijl families daar slapen, no doubt
Apeldoorn, Houten, Ter Apel, Utrecht – landelijke shitshow
Nationaal protest, “Stuur ze terug”, maar zij zijn de enigen die de boel in de fik gooien, bro
Kamerlid Markuszower roept om “maximum violence” tegen Palestijnen
Meer geweld dan Gaza, meer dan waar we voor vluchtten – die zieke mind
Stop ze met kogels, laat ze creperen, zegt die fucking clown
Terwijl wij trauma dragen van drones, bommen, alarmen non-stop sound
Nu loop ik door de stad, capuchon laag, voel de scans op m’n rug
Politie extra check, winkels volgen me, daily racial plug
Alleen om m’n naam, m’n kleur, m’n accent – routine haat in dit “tolerant” land
Zij steken gemeentehuizen in brand, en wij zijn de “bedreiging”? Understand?
Ik zie Defend en Identitair Verzet rellen jagen voor clicks en chaos
Zij ondermijnen democratie, intimideren, en roepen om deportatie en gas
PVV schreeuwt grenzen dicht, Wilders wil nog strenger, maar de straten branden door hen
Ik kies geen mes, geen terreur, geen bloed – blijf werken, blijf mens, amen
Jullie roepen om haat, gooien vuurwerk naar kinderen met trauma
Vluchten voor oorlog, nu vluchten voor jullie fakkels en drama
AIVD kijkt mee, want dit is georganiseerd, geen “bezorgde burgers” meer
Maar ik blijf staan, betaal m’n shit, en draag vrede ondanks de fear
Jullie racisme is benzine, ik gebruik het om hoger te klimmen, real
Mama zei: “Hou je hart zuiver, ook als de wereld in vlammen opgaat”
Dus ik draag vrede in m’n borst – terwijl jullie Loosdrecht en Nederland in de fik steken, fake ass