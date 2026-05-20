Vrede in de fik

Een oplettende lezer attendeerde ons op deze rap. Wie de rapper is is vooralsnog ongewis.

Kwam hier met een tas vol dromen in m’n hoofd

Dacht Nederland = vrede, geen bommen meer, geen nood

Maar ze kijken moordlustig alsof ik hun dorp roof

Alleen omdat ik Arab praat en m’n hoodie omhoog, yo

Ewa habibi, die haat snijdt door m’n fucking botten

Werk 60 uur, betaal meer belasting dan menig Hollander, toch word ik “parasiet” genoemd

“Gelukszoeker”, “invasie”, “stuur ze terug” – hun mantra

Terwijl ik hier bouw, zij Loosdrecht in de fik steken, wallah drama

Tegen m’n mattie: “Bro, ik ben kapot, dit land haat me kapot”

Hij zei: “Blijf staan, laat die racisten niet winnen, never stop”

Loosdrecht brandt, Defend-groepen gooien fakkels en zwaar vuurwerk

ME charges, arrestaties, buitenstaanders met messen – pure terreur

Eerste asielzoekers binnen, vijftien man, toen brak de brand uit

Zij blokken brandweer, schreeuwen “AZC weg”, terwijl families daar slapen, no doubt

Apeldoorn, Houten, Ter Apel, Utrecht – landelijke shitshow

Nationaal protest, “Stuur ze terug”, maar zij zijn de enigen die de boel in de fik gooien, bro

Kamerlid Markuszower roept om “maximum violence” tegen Palestijnen

Meer geweld dan Gaza, meer dan waar we voor vluchtten – die zieke mind

Stop ze met kogels, laat ze creperen, zegt die fucking clown

Terwijl wij trauma dragen van drones, bommen, alarmen non-stop sound

Nu loop ik door de stad, capuchon laag, voel de scans op m’n rug

Politie extra check, winkels volgen me, daily racial plug

Alleen om m’n naam, m’n kleur, m’n accent – routine haat in dit “tolerant” land

Zij steken gemeentehuizen in brand, en wij zijn de “bedreiging”? Understand?

Ik zie Defend en Identitair Verzet rellen jagen voor clicks en chaos

Zij ondermijnen democratie, intimideren, en roepen om deportatie en gas

PVV schreeuwt grenzen dicht, Wilders wil nog strenger, maar de straten branden door hen

Ik kies geen mes, geen terreur, geen bloed – blijf werken, blijf mens, amen

Jullie roepen om haat, gooien vuurwerk naar kinderen met trauma

Vluchten voor oorlog, nu vluchten voor jullie fakkels en drama

AIVD kijkt mee, want dit is georganiseerd, geen “bezorgde burgers” meer

Maar ik blijf staan, betaal m’n shit, en draag vrede ondanks de fear

[Outro] Ik ben geen slachtoffer, wallah, ik sta recht met gebalde vuisten van staalJullie racisme is benzine, ik gebruik het om hoger te klimmen, realMama zei: “Hou je hart zuiver, ook als de wereld in vlammen opgaat”Dus ik draag vrede in m’n borst – terwijl jullie Loosdrecht en Nederland in de fik steken, fake ass