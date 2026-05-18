Hoogste aantal executies in 44 jaar, met Iran op kop

Vorig jaar werden wereldwijd meer dan 2700 mensen geëxecuteerd. “Het hoogste aantal executies sinds 1981”, zegt Amnesty International in zijn jaarrapport over de doodstraf.

Het rapport ‘Death Sentences and Executions 2025’ documenteert 2707 executies in zeventien landen. Iran was veruit de grootste verantwoordelijke van de stijging, met minstens 2159 executies – meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2024. Ook in Saoedi-Arabië liep het aantal op tot minstens 356, vaak voor drugsgerelateerde feiten. In Koeweit verdrievoudigde het aantal executies bijna (van 6 naar 17), terwijl de doodstraf in Egypte (van 13 naar 23), Singapore (van 9 naar 17) en de Verenigde Staten (van 25 naar 47) bijna verdubbelde.

In totaal nam het aantal executies toe met 78 procent ten opzichte van 2024, toen er minstens 1518 werden geregistreerd. De sterke stijging is volgens Amnesty International te wijten aan een kleine groep regeringen die bewust angst gebruiken als machtsinstrument.

