Manifest gevonden van neonazi’s die aanslag pleegden op moskee in San Diego

De twee mannen (jongens, eigenlijk) die afgelopen maandag bij een islamitisch centrum in San Diego drie mensen doodschoten en vervolgens suïcide pleegden, zijn geïdentificeerd als Cain Clark (17) en Caleb Vazquez (18).

In een online manifest getiteld The New Crusade betitelen Clark en Vazquez zichzelf als de Sons of Tarrant, een verwijzing naar Brenton Tarrant, de neonazi die op 15 maart 2019 bij de Christchurch moskee in Nieuw-Zeeland 51 mensen doodschoot.

Een aantal radicaalrechtse schreeuwers op sociale media beweert dat Clark en Vazquez transgender waren, maar dat is onzin. In hun manifest zetten ze zich juist expliciet af tegen “faggots and trannies”: “For the trannies: you disgust me. You are nothing short of completely deranged and mentally ill, trying to force your illusion to become our reality. The degeneracy that the faggots indulge in are multiplied ten fold with you..”. Vrij duidelijk, lijkt me.

De schrijver van het manifest noemt zichzelf een “Christian Ecofascist Accelerationist”: “Ik geloof dat het witte ras alleen bevrijd kan worden door middel van geweld, sabotage en revolutie…Ik geloof dat we de ineenstorting van de moderne samenleving moeten versnellen om een betere samenleving op te kunnen bouwen.”

De schrijver weigert zichzelf als (politiek) links of rechts te definiëren: “dat hangt van de definitie af”. Van de conservatieve beweging, Trump en MAGA moeten de schutters niets hebben: “he [Trump] was always a bought out shabbos goy”. De afkeer van MAGA gaat inmiddels zelfs zó ver dat de schrijvers “links” oproepen Trump en Vance dood te schieten: “..and this time don’t miss!”.

Voor de ‘MAGAtards die de hele dag voor Fox News hangen’ hebben Clark en Vazquez ook een boodschap: “JA, ik roep links op geweld te plegen omdat ik als accelerationst weet dat alle vleugels (all sides) het vuur moeten openen om de hartstochtelijk gewenste ineenstorting van de maatschappij dichterbij te brengen. Dus ga je gang, zet je woorden eens om in daden (follow through for once)”.

Opmerkelijk genoeg heeft de schrijver weinig tegen moslims. Voor islamitische landen in het MO koestert hij zelfs enig respect: “Ze weten hoe ze oorlog moeten voeren, ze weten hoe ze een beschaving moeten opbouwen, ze weten hoe ze moeten regeren, en daarvoor verdienen ze mijn respect”. Het probleem is dat de islamitische religie onverenigbaar is met Westerse waarden: “De islam is in alle opzichten onverenigbaar met – en staat vijandig tegenover – westerse landen. Deze religie staat volledig haaks op zowel de westerse moraal en waarden als op het christendom, dat – of je het er nu mee eens bent of niet – een grote invloed heeft gehad op veel van onze samenlevingen”. Waar nog bij komt dat de moslims die naar de VS komen het absoluut laagste zijn wat islamitische samenlevingen te bieden hebben.

M.a.w: moslims zijn ok, zolang ze maar niet naar de VS komen. Iets wat uitdrukkelijk niet geldt voor zwarte mensen en vooral niet voor Joden:

“Er is geen gematigde oplossing voor dit probleem; ze zullen altijd weer aan de macht komen of hetzelfde doen, waar je ze ook naartoe verbant. Voor ieder weldenkend mens die dit allemaal ziet, zou de enige logische oplossing zijn om ze gewoon allemaal te doden.“

Voor zwarte mensen koestert de schrijver niks dan minachting. Onder het kopje Blacks and n****r culture wordt een betoog afgestoken dat zelfs Constant Kusters veel te ver zou gaan. Zwarte mensen zijn gewelddadig, asociaal en beschikken over een laag IQ: “Het overgrote deel van de zwarte bevolking heeft een IQ tussen de 80 en 85, maar dit zijn wat ik graag de “gedomesticeerde zwarten” noem; dit cijfer daalt nog verder als we het hebben over de inheemse bevolking van Sub-Sahara Afrika, met een gemiddeld IQ dat nog lager ligt, maar een grotere spreiding kent, namelijk tussen de 65 en 80. Ter vergelijking: dat is lager dan de schatting voor sommige dieren”. Hogere hersenfuncties zijn volgens de schrijver bij zwarte mensen zelfs vrijwel geheel afwezig.

Bij vrouwen/meisjes waren beide jongens blijkbaar niet erg populair: “Waar komt mijn haat tegen vrouwen vandaan? Nou, eigenlijk was het al genoeg om gewoon met ze om te gaan; het is echt de meest onuitstaanbare, achterlijke, gemene bende waarmee iemand ooit gedwongen zou kunnen worden om tijd door te brengen”. Even verderop komt – je verwacht het niet – de aap uit de mouw: het is de schrijver nooit gelukt een vrouw zover te krijgen dat ze het bed met hem wilde delen. Onvergeeflijk, natuurlijk.

Update: op een online geposte video is te zien hoe de verdachten het centrum naderen en vervolgens het vuur openen, waarbij een persoon die vermoedelijk Clark is, een camouflageuniform en een kogelwerend vest draagt. In het tweede deel van de video is te zien hoe Clark naar de achterbank van de auto reikt en vervolgens Vazquez neerschiet, waarna hij een tweede kogel in de kamer laadt en zichzelf een kogel door het hoofd jaagt.

