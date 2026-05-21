Uitbraak ebola: “Wereld is nog altijd even slecht voorbereid op pandemie”

Tien jaar na de uit de hand gelopen ebola-epidemie en zes jaar na covid is de wereld nog steeds niet beter voorbereid op een nieuwe pandemie, zegt een internationaal onderzoekspanel. De waarschuwing valt samen met een nieuwe ebola-uitbraak in Afrika.

De expertengroep Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) is in 2016 opgericht om de paraatheid van de internationale gemeenschap te verbeteren. Maar geruststellend is het eindrapport van het panel niet: infectieziekten komen vaker voor, richten meer schade aan en hebben grotere gevolgen voor de economie, de politiek en de samenleving.

Er is wel geïnvesteerd in de paraatheid, zegt de GPMB, en bepaalde aspecten zijn verbeterd. Maar niet voldoende om het snel toenemende risico bij te benen, onder meer door de geopolitieke fragmentatie, ecologische verstoring en de toename van wereldwijd reisverkeer. Daar komt nog bij dat de ontwikkelingshulp daalt tot niveaus die sinds 2009 niet meer zijn gezien.

