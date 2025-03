Trump: verrader van het Vrije Westen

Voor zover het bij die rampzalig verlopen ontmoeting in het Witte Huis tussen president Zelenskiy en Trump nog niet duidelijk was: Donald Trump zal de geschiedenis ingaan als dè verrader van het Vrije Westen. Die status heeft hij nu nog eens met een donderende klap bevestigd door alle steun, financieel en materieel, aan Oekraïne per direct te blokkeren. Oók steun en materiaal dat al toegezegd was door het Congres. Hijzelf ziet zichzelf intussen ongetwijfeld al de grootste held die de Verenigde Staten ooit aanschouwd hebben, maar zijn nazaten gaan hier nog lang ‘plezier’ van hebben.

In feite voert Trump nu daadwerkelijk uit waar hij zijn eerste impeachment in 2019 aan te danken had, namelijk het toen ook al proberen af te persen van president Zelenskiy door het weerhouden van reeds door het Congres toegezegde steun in de vorm van Javelin anti-tankraketten, tenzij president Zelenskiy belastend materiaal tegen Joe en diens zoon Hunter Biden zouden fabriceren. Daar durfde Trump godbetert nog aan te refereren ook tijdens hun ontmoeting, dat ze die Javelins van de VS – ondanks, niet dankzij Trump – hadden gekregen.

Dus eigenlijk zou Trump nu weer impeached moeten worden, Maar omdat de Democraten nu geen meerderheid in het Huis, en ook geen meerderheid in de commissies, hebben zou een impeachmentonderzoek niet eens gestart kunnen worden. Het is een procedure die in de huidige Amerikaanse poltieke situatie om te beginnen al volslagen achterhaald is geraakt, zij het dat de symbolische waarde ervan nog wel enige betekenis heeft.

De grootste vraag is nu hoe snel en hoe goed Europa de wegvallende steun van de Verenigde Staten zal kunnen opvangen. Ik denk ten eerste dat dat buiten de Europese Unie om zal moeten gebeuren, omdat anders Victor Orbán de zaak eindeloos zal traineren (kunnen we eíndelijk eens van dat unanimiteitsprincipe af in de Unie??). Het is denkbaar dat president Zelenskiy een manier zal vinden om alsnog tegemoet te komen aan Trump – iets dat hem onder de omstandigheden niet kwalijk genomen kan worden – maar dat er niet meer op de Verenigde Staten gerekend kan worden is nu duidelijker dan ooit.

(Afbeelding: Video still NOS)