Trump probeerde Stormy Daniels opnieuw het zwijgen op te leggen

Alhoewel je zou zeggen dat het meeste over de kwestie Stormy Daniels en Trump nu toch wel op straat ligt, zit het Trump blijkbaar nog steeds niet lekker. Hij is in afwachting van de strafoplegging in zijn zaak met betrekking tot het vervalsen van zakelijke documenten teneinde het aan Daniels betaalde zwijggeld te maskeren, maar afgelopen zomer blijkt hij via zijn advocaten Daniels opnieuw een aanbod te hebben gedaan.

(zie ook hier Rachel Maddow erover).

Enkele van de vele juridische strubbelingen tussen Trump en Daniels, onder andere een aanklacht wegens laster tegen Trump, toen nog namens Daniels aangespannen door de inmiddels gevangen zittende Michael Avenatti, vielen in het nadeel uit voor Daniels. Daardoor was ze Trump uiteindelijk nog iets meer dan 600.000 dollar schuldig. Dat bedrag wist ze echter via crowdfunding bij elkaar te krijgen.

Nu waren er nog wat laatste onderhandelingen gaande over het precieze bedrag dat moest worden betaald, waar er een verschil van enkele tienduizenden dollars tussen Trumps eis en Daniels’ aanbod bestond. En toen werd Daniels’ huidige advocaat door Trumps team afgelopen zomer opgebeld met het voorstel dat laatste verschil te laten zitten, mits zij zou toezeggen zich niet meer negatief over de affaire die zij met Trump had uit te laten, dan wel zich in het algemeen negatief over Trump uit te laten.

Daniels heeft meteen laten weten daar absoluut niets voor te voelen.

Trump was deze keer in elk geval zo verstandig de betaling niet via valse zakelijke documenten af te dekken, maar afdekken probeerde hij wel degelijk opnieuw. En ook nu is dat dus weer mislukt en bovendien gaat Daniels haar mond niet houden. Wel meende ze te merken dat haar sociale media daarna afgeknepen leken te worden. Wat Twitter/X betreft zou dat natuurlijk zomaar eens kunnen.

(Foto: J Chang from USA, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)