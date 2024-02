Trump Organization veroordeeld tot 370 miljoen dollar

Ik denk dat Trump apoplectisch van woede moet zijn na de veroordeling tot een betaling van 370 miljoen dollar in de civiele zaak wegens verzekerings- en belastingfraude van de staat New York tegen de Trump Organization.

Nooit is hij immers voor die praktijken ter verantwoording geroepen, terwijl ze tientallen jaren hebben plaatsgevonden. Ik denk dat je kunt zeggen dat het voor een belangrijk deel zijn verdienmodel was, en dat hij vindt dat hij het volste recht heeft andere partijen financieel te belazeren. Het is zijn modus operandi, het is het enige dat hij kan. En dat tapijt wordt nu onder hem uitgetrokken. Het is payback time.



Met rente erbij opgeteld en de betaling van 80+ miljoen die hij moet doen aan E. Jean Carroll kijkt hij zo ongeveer tegen een half miljard dollar aan die hij moet voldoen. Dat is een bedrag dat ook Trump in het beste geval niet of nauwelijks contant voorhanden heeft.

Definitief is dat vonnis nog niet. Uiteraard wordt er beroep aangetekend en dat kan nog jaren in beslag nemen, maar in beide gevallen moet hij het wel degelijk alvast binnen 30 dagen òf voorschieten òf via een fonds ter beschikking stellen, en voor dat laatste zou hij een lening aan moeten gaan. Maar wie is er nu nog zo gek een lening aan die oplichtersfamilie te geven?

(Foto: Trump Tower, Kidfly182, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)