Trump Organization schuldig bevonden aan belastingfraude

De Trump Organization is door een jury na slechts één dag van overleg schuldig bevonden op 17 punten, onder andere belastingfraude behelzend. Donald Trump zelf werd niet aangeklaagd in deze zaak, alhoewel aanklagers wel hebben verklaard dat Trump zelf persoonlijk diverse van de praktijken waarvoor zijn organisatie is veroordeeld heeft goedgekeurd. Ook zullen er slechts – voor een bedrijf als de Trump Organization – zeer beperkte boetes worden uitgedeeld als gevolg van deze veroordeling (maximaal 1,62 miljoen dollar, een fooi voor een bedrijf met een omzet van honderden miljoenen per jaar).

De Trump Organization probeert het nu zo te draaien dat dit geïsoleerde misdrijven van hun CFO, Allan Weisselberg betrof. Weisselberg heeft overigens een raadselachtige deal met Justitie kunnen maken, waardoor hij op zijn hoogst slechts enkele maanden vast zal komen te zitten, in plaats van vele jaren. Evengoed had hij weten te bedingen dat hij Donald Trump niet direct zou hoeven te betrekken in zijn verklaringen. Wat Justitie dan in ruil voor zijn lichte straf heeft gekregen is niet duidelijk.

De grotere gevolgen voor de Trump Organization zullen indirecter zijn. Ten eerste vraag je je af waarom die aanklagers zo expliciet vermeldden dat Trump persoonlijk betrokken was bij de fraude. Heeft District Attorney Alvin Bragg, die eerder een zaak die tegen Trump aangespannen leek te gaan worden afbrak (de zaak die New York Attorney General Letitia James wel degelijk doorzette in civiele vorm) alsnog een en ander in petto voor Trump? Zo heeft hij bijvoorbeeld een nieuwe zwaargewicht van het Ministerie van Justitie, Matthew Colangelo, aan de zaak met betrekking tot het zwijggeld dat aan Stormy Daniels was betaald toegevoegd. Een kwestie waar zijn voormalige werknemer Michael Cohen nota bene voor vastgezeten heeft, maar Trump op miraculeuze wijze nooit enige gevolgen voor heeft moeten dragen.

Verder draagt dit natuurlijk niet bij aan de toch al zwaar beschadigde reputatie van de Trump Organization, die nota bene als cliënt afgestoten is door hun accountantskantoor Mazars. Dat kantoor verklaarde immers dat men maar beter niet op hun financiële rapporten met betrekking tot de Trump Organization van de afgelopen tien jaar kon afgaan omdat ze er zelf niet meer garant voor durfden te staan.

