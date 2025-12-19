Trump gisteren; datacenter; Oekraieners; Yahoo etc; NRC en Ayaan

Nou dan eerst maar Trump gisteren, met dank aan de Californische gouverneur:

Leugen – onzin – verzinsel – egotrip – idioot – leugen – onzin – verzinsel – egotrip – belachelijk – leugen – onzin – verzinsel – egotrip – leugen – onzin – verzinsel – egotrip – nonsens etc etc…. En waarom niet een vast filiaal op de maan, met een atoomreactor…

Als er een God bestond, dan zou ik nu meteen me bekeren om hem terwijl ik op mijn knieën naar Rome kruip te smeken ons van Trump – en zeker ook Poetin, Netan en Yesilwil te verlossen. Maar we moeten alles zelf doen…

Datacenter Westpoort kost 1 miljard

Omdat ik tegenwoordig regelmatig de A’damse zender AT5 kijk – ik weet niet precies waarom – zag ik daar dat er in het havengebied Westpoort een datacentrum van…. 1 jaja, één, hou je vast… MILJARD eurini’s komt. Dat is dus 1.000 miljoen – 1.000.000.000 eruonio’s. Met drie torens van 85 meter. Het heet Pure en hier staan details.

Absurd: geen letter in de kranten. Dus mist Nederland ‘de trein’ zoals ex-topman van ASML Peter Wennink op de 14de bij Nieuwsuur uitriep? Nee – al groeit de armoede dankzij de VVD en PVV wel. Zeker, dat we politiek in de shit zitten door Wildergöz is duidelijk en moet stoppen.

Oekraïeners en Polen

Vrijwel heel Nederland voelt mee met de Oekraïeners, behalve Wilders en het FvD. Maar de rechtse regering van Polen ook steeds minder – wat extra pijnlijk is omdat de Oekraïeners nu hetzelfde meemaken wat de Polen ook hebben doorstaan tot de val van de muur. Ik heb er vier jaar gewoond en gewerkt als uitgever en crosste graag het land door. Krakau waar ik aan de universiteit op een zomercursus Pools leerde, is de enige onbeschadigde oude stad na WO-II – en simpelweg prachtig. Zelfs de Joodse wijk en Schindlers oude fabriek zijn nog intact – ik kon de verleiding niet weerstaan om me naast Schindlers bureau te laten fotograferen… De rest van het land lag toen eigenlijk in puin op wat kerken na. De conservatieve premier Nawrocki doet nu te weinig tegen de verderfelijke Russische desinfo. Ook de rechters zijn niet onafhankelijk genoeg. Het zal de liberale president Tusk nog heel wat kosten om dat te verbeteren. Intussen is het al zover het dat Oekraïeners op straat in elkaar worden geslagen.

Yahoo, Google en Hotmail

Houden we het droog? Wat gebeurt er als Yahoo – waar ik nu 20 jaar zit – opeens iets teveel geld wil, of al mij spullen weggooit? Kunnen ze doen, kan ik helemaal niets tegen doen. Ik ben er begonnen op exact 1 april 2004. Ik weet niet eens meer wat ik daarvoor had… Nu heeft Trump net de ellende voor mensen van het Internationaal Strafhof verergerd, na hun digitale toegang tot de VS. Ik maak me tegen mijn gewoonte in zorgen om mijn mail… Google AI bakt ze overigens wel bruin. Fout op fout, en ik vraag me af wat ze doen met correcties – als je die al intikt. Neem nou dat datacenter in Westpoort: Google AI zegt een paar keer dat-ie daar niets van weet. Eén miljard….

De NRC en de media

ik heb uiteraard flink de pest in dat de hoofdredactrice aanblijft na dat échec met de feeks en de formateur. Maar nog meer de pest heb ik erin dat de NRC tegenwoordig in B… ja, ik neem nog even een hapje adem: Bel.. ehh België! gedrukt wordt.

Eergisteren een kleine mededeling dat er vanwege de nieuwe drukpers in B. een andere lettergrootte moest komen. En het ergst is nog dat het nietje eruit is – dat heeft alleen Het Parool nu nog.

O ja: Wierd Duk begint een BeWeGing. Leuk overigens dat hij laatst wegliep nadat Ronit Palache hem net even wilde vierendelen, ontmannen en aanvreten bij de EO op tv. Ik zie nergens dat iemand aangifte tegen hem heeft gedaan wegens opruiing met zijn interview van 24 mei met Ayaan. Moet ik dan altijd…

– Uitgelichte afbeelding: Door Planet Labs, Inc. – https://www.planet.com/gallery/westpoort-20161016/ (direct link), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56792149