Trump dreigt met Insurrection Act

Nadat de rechter het nationaliseren van de Nationale Garde in zowel Oregon als Illinois voorlopig heeft geblokkeerd, heeft Trump gedreigd de Insurrection Act (ik meen niet dat er een Nederlandse versie van die wet bestaat, vandaar geen vertaling) uit te roepen. Onder die wet mag een president federale troepen het land insturen om een opstand te bedwingen en kan hij allerlei juridische obstakels omzeilen.

Volgens Trump moet dat omdat Portland al vier jaar in brand staat (hij liegt dat hij zwart ziet en/of is inmiddels zo ver gedementeerd dat hij denkt dat de Black Lives Matter demonstraties van jaren geleden nog aan de gang zijn), omdat Chicago en Washington bezwijken onder de criminaliteit (die er al járen aan het dalen is) èn omdat hij vindt dat gerechtelijke uitspraken die tegen zijn wil ingaan een vorm van opstand zijn.

Trump also described his administration’s clashes with local and state officials and the courts over deploying the National Guard to Portland as an insurrection. “I really think that’s really criminal insurrection,” Trump said. (The Hill)

We moeten natuurlijk nog gaan zien wat het Supreme Court hiervan gaat zeggen. Maar de zes Republikeinse, theocratisch-fascistische lafbekken die daarin zitting hebben, hebben bij veel zaken waar Trump door een lagere rechter gestopt werd een uiterst vuil spelletje gespeeld.

Het Supreme Court heeft namelijk meerdere malen slechts een soort van voorlopige uitspraak gedaan, via het zogenaamde Shadow Docket, waarbij het niet inhoudelijk op de zaak ingaat maar wel alvast tijdelijk beslist of een bepaalde praktijk wordt toegestaan of niet. Pas later wordt er dan een definitieve, inhoudelijke beslissing genomen. Maar het gebruik bij een dergelijke beslissing is dat de status quo dan voorlopig gehandhaafd wordt. Echter, het Supreme Court heeft in een groot deel van de gevallen beslist om Trump dan maar alvast zijn gang te laten gaan, terwijl dat beslist níet de status quo was. Dus keer op keer kan Trump gewoon zijn gang gaan en wie weet wanneer het Supreme Court er nog eens een definitieve uitspraak over doet. Tegen die tijd staan de troepen al overal.

Dus uiteindelijk zal het Supreme Court of eveneens Trump verbieden zijn troepen te sturen (maar of Trump zich daaraan zal houden…) of zal het Trump definitief toestaan zijn wil met militaire macht af te dwingen. En dan zijn we wel bij het eindpunt van het installeren van een autocratie aanbeland, dunkt me.

Het is overigens niet slechts willekeurige onzin wat Trump roept over opstanden en rellen, er zit wel degelijk een strategie achter (ongetwijfeld door Stephen Miller en consorten bedacht). Door de schandalige acties van ICE en het sturen van troepen naar Democratisch geleide steden probéért hij juist die vermeende ‘opstand’ uit te lokken en daarmee alsnog zijn militaire acties te rechtvaardigen.

Het is niet makkelijk voor de Democratische gouverneurs om effectief op te treden tegen een federale overheid die bereid is miitaire macht in te zetten. Geleid door de Republikeinen, die altijd zo vóór een kleine, terughoudend optredende overheid waren. Behalve als zij de absolute macht hebben.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)