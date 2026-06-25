Trump de wacht aangezegd door Senaat + Update

Na een verrassende stemming in de Senaat werd de War Powers Resolution aangenomen, die stelt dat de president geen nieuwe oorlogsactiviteiten in Iran meer mag beginnen zonder toestemming van het Congres (nu dacht ik dat dat om te beginnen al zo was, maar goed).

“The resolution does not have the force of law and is therefore unlikely to compel an immediate change in policy. “ (NYT)

Wat voor zin heeft zo’n resolutie dan, vraag je je dan af, maar ik heb het allang opgegeven chocola te maken van Amerikaanse wetgeving, vooral waar het gaat om het inperken van de macht van de president. Maar zelfs een slechts enigszins symboolische resolutie als deze is natuurlijk al teveel voor de man met het fragielste ego ter wereld.



Tijdens een lunch met Republikeinse senatoren stelde Trump de vraag waarom iemand in ’s hemelsnaam voor zo’n resolutie zou stemmen. Senator Bill Cassidy vroeg daarop of dat een retorische vraag was of dat Trump echt een antwoord wou hebben. Dat wou Trump.

“I stood and said, ‘You have not told the American people what’s going on,’” Mr. Cassidy recounted afterward. “It was supposed to last four weeks; it’s lasted four months. Our original objectives have not been achieved. And I want to know what’s going on.” (hier kunt u het Cassidy zelf horen vertellen).

Waarop Trump begon te schreeuwen dat Cassidy een loser was die de verkiezingen verloren had. Cassidy liet zich naar eigen zeggen niet onbetuigd en schreeuwde gewoon terug. Dat zal Trump niet vaak gebeurd zijn.

De eerste scheuren in Trumps macht beginnen zich te vertonen, zo lijkt het. Alhoewel gezegd moet worden dat het vrijwel altijd Congresleden zijn die toch niet zouden terugkeren in een volgende termijn, die tegen Trump durven op te staan.

Update: dat stel lafbekken in de Senaat durfde hun poot natuurlijk weer niet stijf te houden.

(Foto: video still)