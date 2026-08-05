Progressieve kandidaat El-Sayed senaatskandidaat Michigan

De progressieve kandidaat Abdul El-Sayed heeft de Democratische primary voor een van de Senaatszetels te Michigan gewonnen van de meer centristische Haley Stevens.

De vraag is dan natuurlijk altijd of zo’n vleugelkandidaat het ook in de algehele staatsverkiezingen kan winnen, een probleem waarmee zowel de Republikeinen als Democraten regelmatig te maken hebben, als hun meer uitgesproken kandidaten verkiezingen winnen. Misschien toch wel een goede zaak, met mummelende centristen als Chuck Schumer win je de oorlog immers ook niet, en oorlog is het in de Amerikaanse politiek. De winst van deze zetel is essentieel als de Democraten in November de Senaat willen winnen in de tussentijdse verkiezingen. Ik begrijp dat dat niet onmogelijk maar toch wel wat onwaarschijnlijk is.

“El-Sayed, a former health official, campaigned on “Medicare for All,” halting military aid to Israel and campaign finance reform. He had support from progressive leaders including Sen. Bernie Sanders and U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, who framed the race as a grassroots-focused movement and a broader fight against the establishment and big-money spending.” (DailyKos)

Michigan heeft ca. 10 miljoen inwoners, waarvan er zo’n 4 à 5 miljoen in de omgeving van Detroit wonen, die grotendeels Democratisch stemmen. Het platteland is vergeven van de Trumpborden en -vlaggen, kan ik u uit eigen waarneming vertellen, met uitzondering van een gebied in het Noord-Westen van Michigan rond de universiteitsstad Traverse City. Ook heeft Detroit een grote islamitische gemeenschap in de voorstad Dearborn. Kamala Harris’ uitgesproken steun aan Israel kan haar mede de winst in Michigan gekost hebben.

Ik kan niet anders zeggen dan dat El-Sayeds plannen me goed in de oren klinken. Ik denk dat dit soort progressieve, in wezen sociaal-democratische kandidaten het vooral ook goed bij jongeren doen, die volledig klemgezet zijn in een arbeidsmarkt die alleen maar goed betaalt als je een honderdduizenden dollars kostende college-opleiding hebt. Een lening die je gedurende de rest van je leven zult moeten terugbetalen. Ze kunnen zich (net als hier) nauwelijks een woning veroorloven, en moeten in het geval van gebrek aan college-opleiding twee- of drie slechtbetaalde banen tegelijk aannemen (zover zijn we hier nog niet). Welcome to the American Nightmare!

Met name ook El-Sayeds plan om Israel eens de wacht aan te zeggen bevalt me. Misschien dat zelfs Trump nu beseft dat hij zich een militair-strategische ramp in heeft laten lullen door Netanyahu. De VS is naar verluidt grotendeels door zijn afweerraketten heen, wat gevaarlijke tekorten veroorzaakt, en dat alles voor een oorlog die slechts een achteruitgang ten opzichte van het akkoord dat onder Obama gesloten was betekent. Maar alles wat Obama gedaan had moest kapot, want Trump kan er niet tegen dat een zwarte man iets beter zou kunnen dan hij (wat in dit geval alles is, en dat weet Trump diep van binnen).

Echt briljant gedaan door Mr. Art Of The Deal. Israel probeerde al vele jaren zonder succes Amerikaanse presidenten zo ver te krijgen Iran aan te vallen, maar met de uitzonderlijke mafketel die nu het Witte Huis wederom bewoonde zagen ze hun kans. Het wordt tijd dat men de extreem-rechtse, gewelddadige criminelen die nu al vele jaren de regeringen van Israel vormen het maar eens zelf laat uitzoeken, totdat ze zich een beetje beschaafd weten te gedragen.

Nou, we gaan het zien. Zou er een beweging terug in richting van sociaal-democratie in de Verenigde Staten plaats kunnen vinden, zoals Franklin Roosevelt dat ooit gepland had?

(Foto: Vlag in veld te Holly, Michigan – door Laurent Bruning)