Trump briefde gevoelige informatie nucleaire onderzeeërs door

Het verrast je niet meer maar toch blijft het verbijsterend: Donald Trump heeft blijkbaar met een van zijn feestgangers op Mar-a-Lago over gevoelige, technische details van nucleaire onderzeeërs gesproken:

Months after leaving the White House, former President Donald Trump allegedly discussed potentially sensitive information about U.S. nuclear submarines with a member of his Mar-a-Lago Club — an Australian billionaire who then allegedly shared the information with scores of others, including more than a dozen foreign officials, several of his own employees, and a handful of journalists, according to sources familiar with the matter. (ABC News)