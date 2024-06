Totaalmalloot Gidi Markuszower wordt vicepremier

PVV’er Gidi Markuszower wordt minister van Asiel en Migratie en tevens vicepremier. Asiel en Migratie is een nieuw ministerie, sinds 2012 vallen die onderwerpen onder het ministerie van Justitie. Dat er een apart ministerie gecreëerd zou worden lag voor de hand: asiel en (im)migratie zijn al sinds jaar en dag politieke speerpunten van de PVV.

Markuszower geldt als een PVV’er van het eerste uur, met ‘uitgesproken’ meningen over asielzoekers en de islam. Voor ‘uitgesproken’ mag je lezen ‘uitgesproken negatief’. Drie jaar geleden wilde Markuszower het kabinet zelfs voor een tribunaal slepen: “Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen – jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden, en verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid, want jullie maken Nederland helemaal kapot”.

Beoogd vice-premier Markuszower deelt z’n omvolkingstheorie en wil de Tweede Kamer voor een tribunaal dagenpic.twitter.com/qTrPGu8kMV — Bram Douwes (@bramdouwes) June 11, 2024



In een ander debat noemde hij minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz “een importeur van ISIS-terroristen”. Dat wordt vast gezellig.

Markuszower is – ongetwijfeld tot niemands verrassing – ook een aanhanger van de extreemrechtse omvolkingstheorie: “De haat van de elite voor de gewone Nederlander houdt niet op. Buitenlanders krijgen alles ten koste van de gewone Nederlander. Wist u, voorzitter, dat slechts één op de drie illegalen die te horen hebben gekregen dat zij Nederland moeten verlaten, ook daadwerkelijk vertrekt uit Nederland? Wist u dat, voorzitter?(….)Wist u dat van alle kinderen die er nu worden geboren in de drie grote steden, meer dan de helft niet westerse allochtoon is? En dat Nederlanders dus in eigen land gewoon worden vervangen?”.

Het zal je niet verbazen dat Markuszower de pest heeft aan staatssecretaris Van der Burg (VVD), die volgens hem een communist is: “D66 pleit, net als de extreemlinkse staatssecretaris Van der Burg, voor: hoe meer asielcriminaliteit in Nederland, hoe beter.” Het enige wat ons nog kan redden is een asielstop: geen mens meer het land in, want álle asielzoekers zijn criminelen.

Markuszower is solidair met Israël. Prima, dat ben ik ook. Maar om nou te zeggen dat we het op dit punt eens zijn…ehh, nee. Bij Markuszower geen kwaad woord over Netanyahu, zijn extreemrechtse vriendjes en zijn pogingen de rechtsstaat af te breken. Ook Joodse critici van Netanyahu moeten hun bek houden:

Aanstaande zondag demonstreren een aantal Nederlandse Joden tegen de plannen van de democratisch gekozen regering van Israël inzake de indeling van hun Trias Politica. Dat doen zij op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. De buurt en de plaats vanwaar tienduizenden van onze Joodse landgenoten de vernietiging zijn ingedreven. Een buurt die nu, zo’n 80 jaar later, bijna volledig uit niet-westerse allochtonen bestaat. Velen daarvan zullen veel sympathie hebben voor verstokte salonsocialisten als Frits Barend, Anet Bleich en Ronny Naftaniel als die zich zondag op het podium hijsen om Israël af te fakkelen.

Kortom: je hebt fatsoenlijke Joden (Markuszower en zijn vrienden) en Joodse zelfhaters/verraaiers als Ronny Naftaniël en Frits Barend die zich laten leiden door “eenzijdig links schuldgevoel en progressieve zelfhaat”. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Iemand als Markuszower brengt in zijn eentje Joodse mensen en Israël meer schade toe dan alle Hamasapologeten aan de UvA samen.

De enige troost is dat Markuszower een incompetente, hysterische hansworst is, die prima in staat is zowel dit dossier als het ministerie volledig om zeep te helpen. Asiel en migratie zijn waarschijnlijk de enige onderwerpen waarop Wilders het zich niet kan veroorloven te falen. Mocht Markuszower er een puinhoop van maken – en dat zit er dik in – dan zal dat de populariteit van Wilders’ en dit kabinet geen goed doen. Wellicht is de benoeming van Markuszower wat dat betreft een blessing in disguise.

Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer der Staten-Generaal – https://www.youtube.com/watch?v=POZV8ncya38 @ 7:48, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113255789