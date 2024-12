Tot 6 maanden cel voor antisemitische relschoppers

De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag vier antisemitische relschoppers gevangenisstraffen tot 6 maanden opgelegd. Een vijfde verdachte kreeg een werkstraf opgelegd.

De vijf mannen worden ervan beschuldigd een vooraanstaande rol te hebben gespeeld in de aanvallen op supporters van Maccabi Tel Aviv na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi.

Bij vier van de verdachten speelden volgens de rechtbank discriminerende (lees: antisemitische) opvattingen een rol, wat voor de rechtbank reden was een hogere straf op te leggen dan gebruikelijk is bij dit soort geweldsmisdrijven. Een vijfde verdachte is volgens de rechtbank weinig meer dan een ordinaire hooligan. Hij komt er genadig af met een werkstraf van 100 uur.

Antisemitisch antizionistisch links heeft haar uiterste best gedaan de pogrom te framen als een spontane voetbalrel of een reactie op Israëlische provocaties (supporters van Maccabi hebben zich voorafgaande aan de match daadwerkelijk grof misdragen), maar tijdens het proces bleek al snel dat daar geen sprake van was. Uit door het OM onthulde transcripties van gesprekken in WhatsApp-groepen blijkt dat de pogrom zorgvuldig voorbereid en gepland was. Zelfs de locaties waar men de “kankerjoden” aan moest vallen werden doorgegeven.

Zes andere verdachten moeten in een later stadium voor de rechter verschijnen, waaronder een man die wordt beschuldigd van poging tot moord.

