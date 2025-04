Tweede Kamer: bij onderhandelingen met de VS geen concessies over regulering Big Tech

De Tweede Kamer heeft met een kleine meerderheid een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen bij onderhandelingen met de VS over handelstarieven géén concessies te doen op Europese wetgeving die Big Tech reguleert en burgers beter beschermt.

De motie werd ingediend door Derk Boswijk (CDA), Daniëlle Hirsch (GL/PvdA) en Jan Paternotte (D66). PVV, VVD, BBB en (uiteraard) FVD stemden tégen, JA21 – wellicht ietwat verrassend – vóór.

De Wet digitale markten (Digital Markets Act – DMA) stelt een aantal voorwaarden aan digitale bedrijven. De wet wijst enkele grote online bedrijven en hun diensten aan als “poortwachters”. Degenen die het predicaat poortwachter hebben gekregen – waaronder Amazon, Alphabet (Google), Apple, Meta en Microsoft – moeten voldoen aan strenge eisen die bedoeld zijn om concurrentiebeperkend gedrag te verminderen. Zo mogen poortwachters bijvoorbeeld hun eigen producten niet bevoordelen of gebruikers beletten externe apps te installeren.

Uiteraard ziet de onheilige coalitie van Big Tech en christenfundamentalisten die in de VS aan de macht is deze wet als een bedreiging. Algemeen wordt verwacht dat Trump bij onderhandelingen over handelstarieven zal eisen dat de wet ingetrokken – of op zijn minst sterk afgezwakt – wordt.

Uitgelichte afbeelding: By YBSLE – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88985964