Trumps importheffingen zullen energietransitie niet stoppen

De Amerikaanse importheffingen zullen de opmars van hernieuwbare energie in de VS hinderen, maar kunnen wereldwijd weinig roet in het eten gooien. Dat stelt klimaatorganisatie 350.org na een eerste analyse.

De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de importheffingen sterk op te trekken belooft extra moeilijkheden voor hernieuwbare energie in de VS. De sector kampt er nu al met tekorten aan cruciale onderdelen zoals transformatoren en schakelapparatuur, en nieuwe tarieven zullen die tekorten op scherp stellen. Bovendien drijven ze de kosten van windmolens, zonnepanelen of elektriciteitsleidingen op. Maar dat risico blijft wel sterk beperkt tot de Amerikaanse economie en vooral gewone burgers zullen getroffen worden, stelt klimaatorganisatie 350.org na een eerste analyse. Ze zal weinig invloed hebben op de energietransitie en de handel in hernieuwbare energiebronnen wereldwijd.

