Moeten we gaan betalen voor Hotmail en Gmail?

Ga er maar vanuit dat er in die hoek ook iets gaat gebeuren. Ik gebruik al sinds 2005 tot grote tevredenheid Yahoo-mail. Ik weet niet eens precies wie de eigenaar daarvan is, of hoe die in het politieke spel past. Ik hoop uiteraard dat de afstand groot is – en blijft.

Tegelijkertijd voel ik me licht schuldig dat ik hiervan zonder enige betaling gebruik maak. Tsja – ze schijnen toch wel wat te hebben aan adressen als het mijne en ze schijnen en toch wel geld uit te kunnen persen. Vraag me niet hoe – ik koop zelden iets online en al helemaal niet na ontvangst van opwekkend mails. Dit is voor Trump een kans voor open goal, en Microsoft en/of Apple en/of Amazon zullen snel volgen.

We gaan zo een heerlijke tijd tegemoet, vol verrassingen, toch? Ik wil daarom nog even terugwijzen naar de Starfighter-affaire. De helft van Navo-Europa – Duitsland, Nederland, België, Italië en nog andere – gebruikten de F 104 Lockheed Starfighter. Dat was in de Koude Oorlog. West-Duitsland en Nederland – Fokker – bouwden ze zelfs na – dat kon toen nog. De VS scheen daar zo rond 1960 alleen maar blij van te worden. Een grote, blije familie… Duizenden Nederlanders emigreerden naar de VS – zoals ons gezin… en mijn vader ging in 1956 bij… Lockheed werken.

Maar in Duitsland en ook Nederland stortten veel van die eigen knutseltjes keer op keer neer – en wat er nou mee was, kwam maar niet boven tafel. Er werden er maar liefst ruim 2.500 in Europa gebouwd en/of geleverd.

In het toenmalige West-Duitsland gingen 292 van hun 916 toestellen tegen de grond, met 115 dode piloten – ook in Nederland gebeurde dat tussen 1962 en 1984: 41 van de 138 met 16 dode vliegers. Bijnaam was ‘Widowmaker’. Bij Soesterberg staat er nog een op een sokkel… prins Bernhard, de leugenprins, kreeg ook nog van Lockheed illegaal geld voor stiekum lobbywerk – wat uitkwam en hem een verbod op militaire en andere functies opleverde – jaja. De Lockheed-affaire.

Uiteindelijk kwam als theorie voor het neerstorten naar boven, dat de spionnen uit het oosten subtiele foutjes in de bouwtekeningen hadden aangebracht, die dan na enige tijd tot neerstorten leidden. ’t Zou kunnen. Lockheed ging toen bijna failliet. En nu hebben we de F-35 – van wie ook weer?

Wij – en Duitsland – zijn al decennia prima klanten van de VS-vliegtuigindustrie. Maar dat maakt nu opeens allemaal niets meer uit. Je zou ons wel eens DANKBAAR mogen zijn, Trunp!

Van wie kreeg Trump toch ooit geschiedenisles?

Kom jij dan maar eens effe hier, demente ouwe knar…

– Uitgelichte afbeelding: Door Alan Wilson – Lockheed F-104G Starfighter ‘D-8114’Uploaded by High Contrast, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27216554