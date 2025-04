Hoe de staat wordt uitgekleed in de VS

Het ontmantelen van de toch al schamele verzorgingsstaat in de VS gaat voort. Het repressieapparaat wordt uiteraard strakker. Een overzicht met steeds enkele speciaal gekozen gevallen aan de hand van Kirsten Verdel, die er naar eigen zeggen wel moe van aan het worden is.

Dag 61

– Trump bericht op social media dat hij er naar uit kijkt dat mensen die Tesla en Musk bedreigen 20 jaar celstraf krijgen. Hij vervolgt: ‘Misschien kunnen ze die celstraf uitzitten in de gevangenissen van El Salvador, die recent zo beroemd zijn geworden vanwege hun geweldige omstandigheden.’

– Sebastian Gorka, adjunct-assistent van de president, zegt: ‘Er is maar één persoon die bepaalt wie Amerika binnen mag, en dat is Trump.

Dag 62:

– De Trump-regering schrapt financiering voor een juridisch programma dat onbegeleide immigrantenkinderen bijstaat, waardoor 26.0000 kinderen zonder advocaat voor de immigratierechtbank moeten verschijnen, ook bijvoorbeeld 5-jarigen.

– Minister van Handel Lutnick claimt in de All In podcast dat hij op één dag 1.000 Gold Cards heeft verkocht, goed voor 5 miljard dollar. De kaarten bieden permanente verblijfsrechten in de VS en de optie om staatsburgerschap aan te vragen.

Dag 63:

– De US Citizenship and Immigration Services (USCIS) van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft een voorstel ingediend om van iedereen die in de VS een green card of staatsburgerschap aanvraagt, inzicht in hun social media accounts op te eisen om onder andere te kijken of de ‘nationale veiligheid’ niet door hen wordt geschaad. Dit voorstel zou 3,5 miljoen mensen treffen, ook mensen die al jarenlang in de VS zijn.

– FBI-directeur Kash Patel verplaatst tijdelijk 1.000 agenten van de Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven (ATF) naar de FBI, wat de ATF met meer dan een derde verkleint. De verplaatsing is bedoeld om ‘criminaliteit aan de zuidelijke grens aan te pakken’.

Dag 64:

– Paula White, de net door Trump aangestelde Faith Officer van het Witte Huis, vraagt gelovigen vóór Pasen 1000 dollar te ‘doneren’ in ruil voor zeven bovennatuurlijke zegeningen. “God zal een engel aan je toewijzen… Hij zal je voorspoed geven. Hij zal ziekte van je wegnemen. Hij zal je een lang leven geven,” zo zegt ze in een commercial.

– Trump kondigt een nieuwe heffing van 25% aan op handel met landen die olie of gas van Venezuela kopen, vanwege Venezuela’s ‘export van tienduizenden gewelddadige criminelen, waarvan veel undercover, naar de VS’. De heffing treedt in werking op 2 april 2025. Onder andere China, Italië, Spanje en Cuba nemen olie af.

Dag 65:

– Trump kondigt aan dat hij de “oogst van babyorganen” in de VS zal onderzoeken, omdat daar al ‘jaren verhalen over rondgaan.’

– De Trump-regering is van plan om federale gezinsplanningssubsidies ter waarde van ongeveer 120 miljoen dollar op te schorten, meldt The Wall Street Journal. De financiering, bedoeld voor groepen zoals Planned Parenthood, wordt bevroren terwijl wordt onderzocht of er middelen zijn gebruikt voor diversiteitsinspanningen.

Dag 66:

– De Trump-regering annuleert de levering van 2 miljoen dollar aan voedsel die met 20 vrachtwagens vervoerd zou worden naar een voedselbank in Ohio. Omdat programma’s voor lokale voedselinkopen door de USDA gestopt zijn mag het eten niet meer worden afgeleverd.

– Trump zegt: ‘We hebben Groenland nodig voor internationale veiligheid en zekerheid. We hebben het nodig. We moeten het hebben. Ik haat het om het zo te zeggen, maar we moeten het hebben.’

Dag 67:

– Trump tekent een decreet waarin hij zijn regering en de Smithsonian Institution opdracht geeft “verdeeldheid zaaiende” en “anti-Amerikaanse” inhoud te verwijderen uit musea en nationale parken. Het bevel richt zich op tentoonstellingen die Amerikaanse en westerse waarden als schadelijk en onderdrukkend afschilderen.

– Trump trekt de nominatie van Congreslid Elise Stefanik als ambassadeur bij de Verenigde Naties in, omdat hij bang is de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verliezen als haar zetel vacant zou komen.

Dag 68:

– De Trump-regering dringt er bij Franse bedrijven op aan om DEI-programma’s te schrappen via een brief aan hen van de Amerikaanse ambassade in Parijs.

– Minister Kennedy van Volksgezondheid ontslaat het volledige personeel van het federale Bureau voor Infectieziekten en HIV/AIDS-beleid, melden bronnen aan CBS.

Dag 69:

– Trump zegt tegen NBC dat hij vastbesloten is Groenland te annexeren en dat een militaire optie niet uitgesloten is. Hij voegt eraan toe dat er een goede kans is om het zonder militaire kracht te doen, maar dat hij ‘geen opties van de tafel haalt.’

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt honderden internationale studenten in de VS een e-mail waarin hen wordt medegedeeld dat hun visa zijn ingetrokken vanwege het delen of liken van ‘anti-nationale’ berichten op sociale media. De e-mail waarschuwt dat ze zichzelf moeten deporteren en dat ze anders gedeporteerd kunnen worden, ook naar ‘andere landen dan waar ze vandaan komen.’

Dag 70:

– Musk zegt bij de rally in Wisconsin: ‘Toen de Verenigde Staten werden opgericht, waren er alleen een minister van Buitenlandse Zaken, een minister van Oorlog, een minister van Financiën en een procureur-generaal. Dat was het. Als het aan mij lag, zou ik zeggen: laten we het weer zo maken.’

– De Trump-regering schaft de Administration for Community Living af, wat federale ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking die thuis wonen verzorgt. Daarnaast worden kantoren voor patiëntveiligheid en langdurige zorg hervormd.

Dag 71:

– Het National Institute for Occupational Safety and Health ontslaat minstens twee derde van zijn personeel als onderdeel van een herstructurering die is opgelegd door minister Kennedy.

– Het Institute of Museum and Library Services (IMLS), dat jaarlijks miljoenen dollars in subsidies verstrekt, zet het verwerken van aanvragen voor 2025 stop. De status van eerdere subsidies is onduidelijk.

Dag 72:

– De Trump-regering ontslaat het volledige personeel van het Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP). Het programma verstrekt ongeveer vier miljard dollar om miljoenen Amerikanen te helpen met hun energierekeningen.

– De Trump-regering onderhandelt met verschillende landen om migranten die uit de VS worden gedeporteerd op te vangen. De VS heeft onder andere Libië, Rwanda, Benin, Eswatini, Moldavië, Mongolië en Kosovo benaderd.

Dag 73:

– Trump tekent een decreet waarin hij een nationale noodtoestand verklaart vanwege de groeiende handelstekorten die de binnenlandse productiecapaciteit en nationale veiligheid bedreigen. Hij kondigt een heffing van 10% aan op wereldwijde importen, plus extra tarieven voor ongeveer 60 landen met de ‘oneerlijkste’ handelsrelaties met de VS. Hier zitten onder andere bij: China: 34%, EU: 20%, Zuid-Korea: 25%, India: 26%, Vietnam: 46%, Taiwan: 32%, Japan: 24%. Thailand: 36%, Zwitserland: 31%, Indonesië: 32%, Maleisië: 24% en Cambodja: 49%. De importheffingen voor Mexico en Canada blijven ongewijzigd.

– Amerikaanse functionarissen dringen er bij Europese bondgenoten op aan om wapens van Amerikaanse makelij te blijven kopen.

– Uitgelichte afbeelding: Videostill