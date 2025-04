Recordboete in de maak voor X/Twitter

Volgens de New York Times bereidt de EU een recordboete van ruim een miljard dollar voor tegen Elon Musk’s nazihol X (voorheen Twitter). Het platform van Elon Musk wordt ervan beschuldigd niet genoeg te doen tegen illegale content en desinformatie.

Naast het uitdelen van een boete zou de EU ook eisen dat X meer doet tegen de verspreiding van desinformatie. Volgens de NYT hoopt de EU nog steeds tot overeenstemming te komen met Musk, maar zijn de verwachtingen niet hoog gespannen.

Er loopt nog een tweede onderzoek tegen X. De EU beschuldigt X ervan de democratie te ondermijnen door haat en desinformatie alle ruimte te geven. De uitslag van dat onderzoek kan nog wel even op zich laten wachten.

Volgens X (lees: Musk) is het een complot, politieke censuur en – uiteraard – een aanslag op de VVMU. Tamelijk voorspelbaar, dus.

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256