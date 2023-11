Toch nog lachen met de PVV

Het grootste probleem met deze overwinning van Wilders is hetzelfde als dat van Donald Trump in 2016: hij is niet de oorzaak maar een symptoom. Idioten, extremistische dan wel opportunistische klootzakken (Wilders bevindt zich ergens tussen de laatste twee categorieën) duiken immers zo nu en dan in de politiek op, maar je schrikt vooral van de hoeveelheid mensen om je heen die blijkbaar bereid zijn erop te stemmen.

Kopvoddentaks, knieschoten voor Marokkanen, het willen deporteren van tientallen miljoenen moslims, een koranverbod, een asielstop, Minder Marokkanen (sinds welke uitspraak Wilders een veroordeelde crimineel is). Allemaal volkomen OK volgens deze stemmers. Eén op de vier. Eén op de vier mensen die je in de stad voorbij loopt heeft op Wilders gestemd (ja ok, hier in Eindhoven slechts één op de vijf. Heb ik toch nog één reden blij te zijn dat ik hier per ongeluk mijn hele volwassen leven ben blijven hangen).

Maar het vrolijke punt is dan wel weer dat we enorme lol gaan hebben met die tientallen mensen die Wilders zal moeten gaan vinden voor de Kamer en wellicht – nog hilarischer – kabinetsleden, in die pool van extremistische mafklappers die hem ter beschikking staat. Minister Graus, ziet u het al voor u (wat wéét die man toch van Geert, dat hij er nog steeds bij zit? Gezien zijn eigen veronderstelde perverse levenswandel moeten we het misschien in die richting zoeken) Zou Hero Brinkman nog beschikbaar zijn? Zijn er nog loslopende pornobaronnen? Misschien is Jhim van Bhemmel wel beschikbaar. Maar die is denk ik net iets te uitgekookt om nog eens in dat wespennest te trappen. Zie hier de LPF-achtige toestanden die de PVV tien jaar geleden doormaakte

Ook vraag ik me af hoe blij Lilian Helder momenteel is, die kortgeleden overstapte naar de BBB, die nu een indrukwekkende 7 zetels en een heusche premierskandidaat in de vorm van Mona Keijzer heeft. Misschien toch maar weer achter de viskar, Mona. Of Harm Beertema, die er dan maar mee ophield, zwaar beledigd vanwege een te lage plaats.

Het opvallendste is dat ik niet eens meer wist wie er allemaal voor de PVV in de Kamer zaten. Ze doen er namelijk helemaal niet toe. Hotse Frotsma ( (c) een zekere tweep ) aka Sietse Fritsma zit er nog! En haatklapper Léon de Jong!

De PVV is namelijk een stichting met slechts één lid, Geert Wilders, die er de dienst uitmaakt. Nederland heeft een beweging de grootste gemaakt waarvan één man het voor het zeggen heeft. Bravo! Leve de democratie! Blijkbaar kon of wilde de Nederlandse justitie en/of politiek niets aan deze constructie doen. Ook is democratie niet besteed aan een substantieel deel van de bevolking. Is er nu echt geen systeem te bedenken waarbij mensen die er geen reet van begrijpen niet mogen stemmen? Zo gaat het toch ook in een gemiddelde kleine gemeenschap? Je wordt er toch gewoon genegeerd als je slechts rabiate nonsens uitkraamt?

Net als in 2010 leverde Wilders direct na de verkiezingsuitslag al zijn essentiële punten in. Destijds was dat de pensioenleeftijd van 65, een zogenaamd breekpunt. Nu is dat alles wat tegen de grondwet in zou gaan. Op zichzelf is het al redelijk interessant dat een politicus toegeeft dat een deel van zijn standpunten ronduit ongrondwettelijk zijn. Dat betreft in dit geval echter ongeveer de helft van zijn standpunten, en toevallig zijn dat nu juist de standpunten die zijn electoraat het belangrijkste vindt.

Namelijk alles wat rare buitenlanders (lees: anders dan in Benidorm als zodanig bruin geworden inwoners van Nederland) willen verbieden, en sowieso moeten ze eruit of buiten het land gehouden worden. En alles wat PVV-stemmers geld kost afschaffen. Ziet u, ik heb zelfs minder dan een A4-tje nodig voor het programma van de PVV.

Geert Wilders en compromissen sluiten. En dan wellicht nog steeds niet in een kabinet. En dan premier Timmermans. Misschien dat ik me daarom helemaal niet zo onvrolijk voel op dit moment.