Testosterontests voor Amerikaanse militairen

De alcoholische, racistische, mysogyne, extreem-rechtse engnek en zelfbenoemd Minister van Oorlog van de Verenigde Staten, Pete Kegbreath Hegseth, heeft weer iets nieuws bedacht.

In het zeer beperkte aantal hersencellen dat zich in zijn hoofd temidden van de alcoholdampen staande probeert te houden heeft het idee postgevat dat om militairen maar zo agressief-mannelijk mogelijk te houden, deze regelmatig aan een testosterontest onderworpen moeten worden. Bij een gebleken tekort kunnen zij TRT (testosterone replacement therapy) ondergaan. Let wel, deze controles betreffen ook vrouwen. Dat is uiteraard bedoeld om het aantal vrouwen in de krijgsmacht te minimaliseren. Hegseth heeft structureel vrouwelijke en zwarte hoofdofficieren ontslagen.

Defense Secretary Pete Hegseth announced on Wednesday a new mandatory screening program to test all service members age 30 and older, including women, for testosterone deficiency annually. (NYT)

Bovendien kan zo’n hormoonbehandeling fijne bijwerkingen hebben:

Use of the hormone comes with health risks, most notably to fertility, shutting down sperm production. It can increase the risk of blood clots, and often causes acne and hair loss. (NYT)

Natuurlijk bleek Donald Trump weer het allerhoogste testosteronniveau voor een man boven de zeventig aller tijden te hebben.

Tot zover de berichtgeving over de open inrichting te Pennsylvania Avenue, Washington.

(Foto: door (DoD photo by Chad J. McNeeley) – https://www.dvidshub.net/image/8844545/29th-secretary-defense-pete-hegseth-official-portrait, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=158693258)