Terroristische aanslag tijdens Joods feest in Sydney

‘Globalize the Intifada’ in de praktijk: twee islamistische terroristen hebben tijdens een Chanouka-viering op Bondi Beach bij Sydney het vuur geopend op de aanwezigen. Volgens de laatste berichten zijn er 10 doden gevallen. Zeker 11 mensen raakten gewond, waaronder 2 agenten. Eén van de schutters zou zijn doodgeschoten door de politie, de ander is gearresteerd.

Held van het jaar:

UNARMED AUSTRALIAN DISARMED TERRORIST DURING MASS SHOOTING IN SYDNEY BALLS OF STEEL AUSTRALIAN OF THE YEAR pic.twitter.com/NBRvcGnKKM — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025



Getuigen verklaarden dat twee mannen uit een auto stapten op Campbell Parade, vlakbij Bondi Pavilion, en het vuur openden op de aanwezigen. Volgens sommige getuigen werden er meer dan 30 schoten afgevuurd.

De politie heeft inmoiddels bevestigd dat men in de omgeving een aantal verdachte voorwerpen heeft gevonden, waaronder een geïmproviseerd explosief.

Premier Albanese heeft een verklaring gepubliceerd:

Knap dat je het voor elkaar krijgt een verklaring af te geven zonder de woorden ‘Joden’ of ‘terroristische aanslag’ te gebruiken.

De Australische Nationale Raad van Imams heeft inmiddels ook gereageerd:

