Er is een hoop opwinding over hoe het Supreme Court dan nu toch gezegd heeft dat er geen mensen zomaar naar El Salvador uitgezet mogen worden. Ja, en?

De blokkade die hier wordt opgeworpen is slechts een psychologische. Immers, de wet moet gehandhaafd worden door de Uitvoerende Macht, en die is in handen van nazi-bitch Pam Blondi. Dus ik wacht nog even af met juichen.

(Afbeelding: Supreme Court – eigen foto Laurent)