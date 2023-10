Spreker van het Huis Kevin McCarthy afgezet

Spreker van het Huis Kevin McCarthy is gisteren afgezet met een krappe meerderheid van stemmen, bestaande uit een klein blok Republikeinse rechts-extremisten onder leiding van Trump-wannabe Matt Gaetz en de stemmen van alle Democraten. Dit is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een Spreker via een dergelijke motie heeft moeten aftreden

Matt Gaetz was deze afzettingsprocedure begonnen nadat McCarthy een voorlopige overeenkomst met de Democraten had bereikt om het leningenplafond te kunnen verhogen en zodoende een zeer schadelijke sluiting van de overheid (waardoor allerlei betalingen en dienstverlening van de overheid zouden worden stilgezet) te voorkomen.

Gaetz had al aangekondigd dit te zullen doen als McCarthy een overeenkomst met de Democraten zou sluiten. Ironisch genoeg lukte hem dat dus alleen maar met behulp van diezelfde Democraten.

De Democraten hadden McCarthy best willen steunen, maar daar had dan wel iets tegenover moeten staan, en daartoe was McCarthy niet bereid. Bovendien nemen de Democraten het hem nog steeds kwalijk dat hij aanvankelijk Trump verantwoordelijk hield voor de aanval op het Kapitool van 6 januari 2020, maar daarna toch naar Mar-a-Lago afreisde om het weer goed te maken met Trump. Ook is hij meer recent alsnog teruggekomen op een overeenkomst die hij al had gesloten met president Biden om het schuldenplafond te verhogen. Dat McCarthy tot de Ongewervelden behoort was al langer duidelijk.

Gaetz intussen wordt door een meerderheid van Republikeinen ook verguisd, en er is nog een onderzoek in de Ethics Committee van het Huis van Afgevaardigden gaande naar de zaak waar hij al eerder door justitie voor onderzocht werd, namelijk een waarin hij seks gehad zou hebben met een minderjarige, die bovendien over staatsgrenzen heen vervoerd zou zijn. Dit is een misdaad in de VS, sex trafficking geheten. Justitie heeft die zaak laten vallen, maar sommige Republikeinen zinnen er nu op om Gaetz alsnog op basis van die kwestie uit het Huis te laten verwijderen. Zowel McCarthy als Gaetz het Huis uit, dat is een win-win scenario met als bonus de enorme scheur en chaos die nu ontstaan zijn in de Republikeinse Partij.

Een partij die ooit een enigszins normale politieke partij was, maar zich al sinds Newt Gingrich in de jaren negentig steeds verder in de richting van een volslagen nihilistisch, cynisch apparaat ter machtsverwerving bewogen heeft, zonder enig achterliggende ideologie. Verdere verrijking van de 1% superrijken is het doel, en wat deel van hun ideologie lijkt, zoals hun ideeën over witte suprematie en 17e eeuwse religieuze opvattingen, zijn slechts fascistische methoden tot machtsverwerving, alhoewel een substantieel deel van hen waarschijnlijk ook achterlijk genoeg is om er daadwerkelijk in te geloven.

Hoe de Republikeinen het nu eens moeten worden over een nieuwe Spreker is nog niet duidelijk. McCarthy heeft al laten weten zich niet opnieuw kandidaat te laten stellen. Overigens hoeft een Spreker geen lid van het Huis te zijn, en ik las al eens dat men dus ook Trump tot Spreker zou kunnen benoemen. Maar ik denk dat zelfs de Republikeinen niet zo gek zullen zijn. De man voert immers zelden iets uit en een verbindende rol is al het allerlaatste waar hij geschikt voor is.

