Vier mei vroeg dit jaar om zoveel extra aandacht dat die andere herdenking die bij die dag hoort er bij ingeschoten is. Maar de waarschuwing blijft van toepassing.



Ohio, Crosby, Stills, Nash & Young

– Uitgelichte afbeelding: By John Paul Filo, who was a journalism student at Kent State University at the time – © 1970 Valley News-Dispatch, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=193415