Soedanezen keren massaal terug naar ‘veilige’ gebieden, maar hebben dringend hulp nodig

Hoewel het geweld aanhoudt in grote delen van Soedan, keren mensen in grote getale terug naar ‘relatief veilige’ plekken in het land. Maar hun steden liggen in puin en er is dringend internationale hulp nodig, zeggen VN-instellingen.

Al meer dan een miljoen Soedanezen zijn naar huis teruggekeerd, ook vanuit buurlanden als Egypte en Zuid-Soedan. Ze keren vooral terug naar de staten Khartoem, Sennar en Al Jazirah, maar de impact van meer dan twee jaar oorlog is er nog enorm. De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) spreken van enorme verwoesting en een chronisch gebrek aan voorzieningen in de gebieden en pleiten voor meer middelen om de terugkerende Soedanezen op te vangen. Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Ahmadnet20 – Transferred from ar.wikipedia to Commons. (See file), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27548576