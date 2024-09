Smeltende gletsjer doet Zwitsers-Italiaanse grens verschuiven

Zwitserland en Italië hebben hun grens dichtbij de bekende Matterhorn moeten aanpassen door de klimaatverandering. De oorzaak zijn snel smeltende gletsjers en sneeuwvelden, die de basis van de grens vormen.

Zwitserland heeft verschillende grensaanpassingen gedaan in de Alpen, zowel aan de grenslijn met Italië als met Frankrijk. De Franse aanpassingen zijn relatief klein en het gevolg van spoorlijnen en rivieren. Maar de Italiaanse verschuiving is het gevolg van de klimaatverandering.

Grote delen van de Zwitsers-Italiaanse grens worden immers bepaald door gletsjers en sneeuwvelden. Vaak dient de waterscheidingslijn als basis voor de grens, of de rand van een gletsjer of sneeuwveld. Door de snelle veranderingen in die gletsjers dringen officiële aanpassingen zich nu op.

