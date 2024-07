Seks en de achterkant van de maan

Omdat het natuurlijk goed is dat jullie ook af en toe eens even meemaken hoe het is aan de achterkant van de maan, hier wat citaten. De bron volgt aan ’t eind. En nee, het is niet van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming.

“Plattelandsjongeren hebben hun eigen datingapp: ‘Pilsen wij binnenkort samen in de keet?’

De nieuwe datingapp AgriMatching scoort goed bij kinderen van boeren en past naadloos in een trend: Pastor hoort strafeis van zes jaar cel wegens seksueel misbruik. ‘Ik voelde me leeg en gebruikt’

Een voormalige voorganger van een Zuid-Afrikaanse zendingsbeweging hangt een celstraf van zes jaar onvoorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een jonge vrouw. Hoe ISIS de jezidivrouwen met een trauma achterliet. ‘Ik ben zes of zeven keer verkocht’

Dat de wreedheid van ISIS geen grenzen kende, ondervond de jezidische Sara aan den lijve. Na de brute aanval van de terreurbeweging op haar gemeenschap, werd de jonge vrouw gekidnapt en als seksslavin verhandeld.

Zo beïnvloedt de New Wine conferentie Nederlandse kerken. ‘Veilig charismatisch snuffelen’

Oefenen in profetie en leren over het koninkrijk van God. Er zijn mensen die hiervoor een week van hun zomervakantie opofferen. Homoseksuele priesterstudent stopt wegens negatieve reacties van priesters in bisdom Den Bosch

Priesterstudent Ramon Roks (27) wil geen priester meer worden vanwege de anti-homohouding van een deel van de geestelijkheid binnen het bisdom Den Bosch. ‘Mozes, is het nog ver..?’ ‘Heilige humor’ in deze christelijke serie over de uittocht uit Egypte

Nog even en de Israëlieten bereiken het Beloofde Land, denken ze. Een cameraploeg volgt hun alledaags leven in de woestijn. Niet alle evangelicals zijn blij met JD Vance. ‘Zijn principes zijn te koop en de vraagprijs is laag’

Maandag hakte Donald Trump de knoop door: hij koos de jonge, rooms-katholieke en populistische senator JD Vance als zijn running mate. Twee ‘bijna-heiligen’ vallen van voetstuk. Abbé Pierre en stichter stadsmonniken blijken misbruikers

De beroemde sociale priester Abbé Pierre misbruikte minstens zeven vrouwen”

Dat waren citaten van woensdag en donderdag uit het Nederlands Dagblad, een ‘orthodoxe’ krant met een vrij vaste aanhang. Je kan wel zeggen: een vuurvaste aanhang, want ze moeten wel tegen een stootje onder gordel kunnen – maar dat ’t zo erg was, had ik niet gedacht.

