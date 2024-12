Ruim honderd doden door onder de voet lopen bij voedseluitdelingen in Nigeria

Anambra was trending op twitter (ik kom daar – helaas – toch nog dagelijks). Dat is de naam van de officieel ingestelde staat in het restant van Biafra eind 1969/begin 1970. De reden dat de naam trending was: dertig doden door verdringing bij het uitdelen van voedsel in Onitsha, de hoofdstad. Verder volg ik maar het altijd even onbenullige nieuws van de NOS.

Bij twee liefdadigheidsevenementen in Nigeria zijn afgelopen weekend 32 mensen door verdrukking om het leven gekomen. Volgens de politie werden mensen onder de voet gelopen toen de organisatie begon met het uitdelen van kerstdonaties.