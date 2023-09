Rotterdamse terrorist Fouad Lakhili was lid van FVD

Fouad Lakhili, de dader van de schietpartij in Rotterdam, was lid van FVD en actief op het riool 4chan. Uit zijn posts op 4chan onder de naam motorAnon komt een beeld naar voren van een ernstig gestoorde man, die zichzelf beschouwde als een miskend genie en grossierde in racistische en antisemitische wartaal.

Dat Lakhili lid is van FVD blijkt uit een post uit 2021, waarin hij zich dolblij toont met een uitnodiging voor een ledenvergadering van FVD.

Fouad Lakhili was dus actief lid van FVD, geen slapend lid. In 2021 was het tot ieder fatsoenlijk mens doorgedrongen dat Baudet een nazi is, maar Lakhili zag daar blijkbaar geen aanleiding in de partij vaarwel te zeggen.

Lakhili is het wandelende bewijs dat racisme niet voorbehouden is aan witte Europeanen. Hij gebruikt op 4chan voortdurend het n-woord en noemt zijn buurvrouw Marlous (die hij gisteren doodschoot) een ‘coalburner’, een racistische term voor witte vrouwen die een relatie hebben met zwarte mannen.

Ook antisemitisme is Lakhili bepaald niet vreemd. Zo is hij o.a. van mening dat de Joden achter het feminisme zitten. Aan vrouwen heeft Lakhili ook een hekel, waarschijnlijk omdat hij geen vriendin kan vinden. Uiteraard ligt dat niet aan zijn eigen bizarre gedrag of zijn gebrek aan sociale vaardigheden, maar aan ‘de vrouwen’. Als typische incel is Fouad van mening dat vrouwen niet het recht hebben hem af te wijzen. Als ze dat wél doen – en dat doen ze dus met de regelmaat van de klok – kunnen ze volgens de Rotterdamse terrorist maar beter doodgaan.

Fouad volgde een opleiding tot arts, maar dat verhinderde hem niet een uitgesproken antivaxxer te zijn. Dat hij tijdens de coronapandemie mensen had gevaccineerd, leverde hem blijkbaar flink wat schuldgevoelens op:

Al bijna net zo triest als de daden van Lakhili, waren de reacties van extreemrechts. Uiteraard was iedereen in die hoek er na het horen van de naam ‘Fouad’ van overtuigd dat we te maken hadden met een islamitische terrorist:

Dat over die ’tikkende tijdbommen’ houden we even vast.

En dan was er natuurlijk de geschifte rapper K.A.F.K.A.

Je begrijpt dat extreemdomrechts het gisteren druk had met het haastig verwijderen van tweets.

