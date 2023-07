Robert F. Kennedy Jr. verspreidt antisemitische complottheorieën

De New York Post heeft een video opgeduikeld waarin beroepswappie en Democratische(!) presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. beweert dat Covid een door de Chinezen gefabriceerd biowapen is dat specifiek ontwikkeld is om Asjkenazische Joden en Aziatische mensen te ontzien.

Here’s RFK Jr. suggesting that COVID was “ethnically targeted” to spare Chinese and Jews. This kind of bullshit is toxic to our society. Responsible media would write this guy off now. pic.twitter.com/X5C8iuEfr8 — Mark Jacob (@MarkJacob16) July 15, 2023

Kennedy – inderdaad: zoon van – is groot geworden met het verspreiden van complottheorieën over alles dat los en vast zit, van 5G en Wifi tot – uiteraard – vaccins. De man is volstrekt geschift en kan – gezien bovenstaande video – geen samenhangende zin formuleren. Kennedy is tot niemands verrassing vooral populair in Republikeinse kringen, maar dat heeft hem er niet van weerhouden zich namens de Democraten kandidaat te stellen als president. In de peilingen schopt Kennedy tot nu toe geen deuk in een pakje boter, maar volslagen waanzin is momenteel norm in de VS, dus wie weet wat de toekomst ons nog gaat brengen.

Kennedy’s domme geleuter is nog eens extra pijnlijk omdat al tijdens het begin van de coronapandemie complottheorieën circuleerden dat Covid een door de Chinezen ontwikkeld biologisch wapen zou zijn Mensen van Aziatische afkomst werden in de VS regelmatig belaagd en en zelfs mishandeld, met name nadat Trump Covid bestempelde als ‘de Chinese ziekte’.

Het idee dat Asjkenazische (Europese) Joden immuun zouden zijn voor besmettelijke ziekten heeft een lange geschiedenis die tenminste teruggaat tot de pestepidemie (de Zwarte Dood) die in de 14e eeuw Europa en Noord-Afrika teisterde. Joden werden er tijdens de pandemie regelmatig van beschuldigd bronnen te vergiftigen om zo de ziekte te verspreiden. De beschuldigingen leidden tot pogroms waarbij duizenden Joden om het leven kwamen. Dat dit soort waanzin tegenwoordig weer opgang maakt en op sociale media op duizenden instemmende reacties kan rekenen is een veeg teken.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57206145