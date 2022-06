Republikeinse volksvertegenwoordiger bedankt Trump voor ‘de historische overwinning voor wit leven’

Mary Miller, een Republikeinse Afgevaardigde uit Illinois, heeft Trump gisteren bedankt voor ‘het redden van het witte leven’ (‘victory for white life’) door de benoeming van drie reactionaire hufters in het Hooggerechtshof. Miller deed haar uitspraak tijdens een MAGA-bijeenkomst, terwijl Trump schuin achter haar stond. Blijkbaar denkt ook extreemrechts ook in de VS dat het masker wel af kan.

Miller: President Trump… I want to thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court yesterday pic.twitter.com/RqxmbT8jx5 — Acyn (@Acyn) June 26, 2022

Het is niet de eerste keer dat deze nazitroela het masker laat vallen. Op 6 januari 2021 wist mevrouw al te melden dat Hitler toch ergens wel een beetje een punt had:

Miller on 1/6: “Hitler was right on one thing” pic.twitter.com/nGx1aFPOC0 — Brennan Murphy (@brenonade) June 26, 2022

Om even te illustreren met welk vuilnis we hier te maken hebben:

op 19 maart 2021 stemde Miller tegen een motie die de militaire staatsgreep in Myanmar veroordeelde

in juni 2021 stemde Miller tegen een motie om de agenten die tijdens de mislukte couppoging van Trump op 6 januari van dat jaar het Capitool verdedigden de Congressional Gold Medal te geven

in april 2022 beweerde Miller dat Biden er een ‘extremistrische woke agenda op nahoudt’ die tot doel heeft Amerikaanse tieners chemisch te castreren en en in trans personen te veranderen. I kid you not.

Volgens een woordvoerder van Miller versprak zijn bazin zich gisteren. Eigenlijk had ze willen zeggen ‘right to life’ i.p.v. ‘white life’. Dat is natuurlijk mogelijk – waar het hart vol van is loopt de mond van over – maar ik vermoed dat Miller geschrokken is van de reacties en terugkrabbelt.

Uitgelichte afbeelding: nazitroela Mary Miller – By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Mary Miller, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98113457