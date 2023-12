Repressie in Argentinië

In Argentinië laat de nieuw gekozen president Javier Milei er geen gras over groeien. Gisteren verklaarde Patricia Bullrich, Milei’s Minister van Veiligheid, dat iedereen die het waagt de straat op te gaan om te protesteren tegen de door Milei aangekondigde economische shock-therapie, daarbij lijf en leden riskeert:

Protesten waarbij de straten geblokkeerd worden, zijn niet toegestaan. De politie gooit er dan onmiddellijk de beuk in. Op straat lopen demonstreren is ook niet langer toegestaan: “Ze kunnen demonstreren op het trottoir. We willen geen straat- of wegversperringen…Dat is geen ideologisch vraagstuk; het is een probleem van eens en voor altijd begrijpen dat het land in vrede en orde moet leven.” Orde en tucht, dus.

Verder kan de politie voortaan iedereen die tijdens een betoging “misdaden begaat” van de straat plukken. Wat we onder misdaden moeten verstaan blijft vooralsnog vaag, wat wel geen toeval zal zijn.

Daarnaast gaat de regering ook een lijst aanleggen van organisaties die protesten “aanmoedigen”. De rekening voor het politieoptreden zal vervolgens naar die organisaties gestuurd worden. De vakbonden kunnen hun borst nat maken.

Als klap op de vuurpeil kondigde Bullrich aan het zogenaamde “Garré-protocol” per onmiddellijk ingetrokken wordt. In dat protocol wordt o.a. bepaald dat “dat agenten die in direct contact zouden kunnen komen met de demonstranten geen vuurwapens mogen dragen, dat rubberen kogels alleen “voor defensieve doeleinden” gebruikt mogen worden, dat alle agenten en hun voertuigen zichtbaar geïdentificeerd moeten zijn en dat de politie vrije berichtgeving over de protesten moet garanderen zonder journalisten te verhinderen getuigenissen af te leggen en foto’s te maken.”

Eerder deze week kondigde Milei een aantal harde maatregelen af, waaronder een devaluatie van de peso met 50% en een forse prijsverhoging van het ov en publieke diensten. Heel voorspelbaar leidde dat tot een prijsverhoging van tenminste 30% voor energie/brandstof en 40% voor fruit en groenten.

Protesten tegen deze draconische maatregelen kunnen uiteraard niet uitblijven. Milei veegt daar dus niet alleen publiekelijk zijn reet mee af, maar kondigt zelfs aan meedogenloos op te zullen treden tegen betogers. (De geest van) Pinochet is weer helemaal terug.

Bron: El País

Uitgelichte afbeelding: Patricia Bullrich – By Ministerio de Cultura de la Nación – https://www.flickr.com/photos/culturaargentina/26985391441/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138912563