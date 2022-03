Regering aan het prutsen: energietoeslag laat op zich wachten

De uitbetaling van de eenmalige energietoeslag laat op zich wachten omdat het indienen van een daartoe benodigde wetswijziging blijkbaar geen hoge prioriteit had. Omdat de nood bij veel mensen met een laag inkomen inmiddels hoog gestegen is, neemt een aantal gemeenten nu zélf maar het initiatief om de toeslag uit te keren.

Mensen op of net onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een eenmalige toeslag van 200 euro. Daarvoor is het echter nodig de Participatiewet te wijzigen. Dat heeft blijkbaar zoveel voeten in de aarde dat de regering pas vorige week een daartoe strekkend wetsvoorstel doorstuurde ter advisering naar de Raad van State.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de toeslag in het eerste kwartaal van 2022 uit te keren. Omdat de noodzakelijke wetswijziging op zich laat wachten, lijkt dat echter niet te lukken.

Een aantal gemeenten begint daarom zélf alvast met het uitbetalen van de toeslag. Tilburg denkt de toeslag half maart uit te kunnen keren. Ook Den Haag en Amsterdam nemen een voorschot op de rijksregeling. Den Haag heeft zelfs toegezegd het bedrag te verhogen tot 300 euro (waarvoor hulde), maar denkt de toeslag pas in april uit te kunnen keren.

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hoeven zelf niks te doen, zij krijgen de toeslag automatisch uitgekeerd. Dat lukt waarschijnlijk nog wel in maart of op zijn laatst april. Andere rechthebbenden – bijv. ouderen zonder aanvullend pensioen – moeten zélf een aanvraag indienen en dáár zit een probleem. Gemeenten beschikken over de namen van bijstandsgerechtigden, maar niet over die van de andere leden van de doelgroep. Zolang onduidelijk is wie er precies in aanmerking komt voor de toeslag, kunnen gemeenten geen aanvragen in behandeling nemen.

Daar komt nog eens bij dat bij het uitblijven van een landelijke regeling 345 gemeenten zélf het wiel uit moeten vinden, met voorspelbare gevolgen voor snelheid en efficiëntie. Lees: dat wordt een chaos.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de regering daarom gevraagd gemeenten toestemming te geven vooruit te lopen op het wetsvoorstel, door kaders aan te geven en de doelgroep af te bakenen. Gemeenten kunnen de toeslag dan nog in maart overmaken. De VNG constateert ook dat 200 euro voor veel mensen een druppel op een een gloeiende plaat is. Daarmee kunnen ze een paar maanden vooruit, maar niet het hele jaar: “Wij achten de huidige 200 euro onvoldoende om de financiële nood van veel huishoudens te lenigen, omdat de kostenstijging dit bedrag vele malen overstijgt. VNG roept het kabinet op om in elk geval op zeer korte termijn te komen met een plan voor de komende winter”.

Bron: Gemeente.nu

