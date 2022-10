Reclame? Voor energie?? Wàt? Volkomen absurd of godsnakend gek?

De Vattenfalls en Eneco’s hebben hun uitgaven voor reclame en marketing tot en met augustus met 6% verhoogd… Hè? Bedoel je niet: verlaagd? Nee Joh! Dus omhoog? Ja joh. Maar waarom dan? Hoezo dan? Waarvoor dan? Met welk doel dan?

Tsja. Na kort, maar diep nadenken: ze zijn écht hélemáál gek geworden.

Tsja. Ze worden misschien door massaal bellende-mailende-zeurende-angstige-radeloze klanten in een hoek gedreven. Lijkt ’t. Maar ze blijven gewoon overeind hoor…

Hou effe in ’t achterhoofd dat het hier gaat on een Nuts-Voor-Ziening. Dat zijn, jongens en meisjes, dingen, zaken, diensten die iedereen altijd nodig heeft. Nodig – dat is dus de kern. Jaja, schone lucht, zeker. Schoon water, heel goed. Zorg, vooral medische. Zeker. En… jaja: gas en stroom.

De grap van al die nutten is dat ze meestal vrij simpel zijn. Water = water. Dokter = dokter. Gas = gas. Trein = trein. Nee, eten niet, want daar zijn zoveel soorten van, en smaken verschillen etc etc etc. Het ligt dan voor de hand dat als zoiets er voor ons allemaal is, dat onze eigen soort ‘allemaal’ – lees overheid – dat dan regelt. Scheelt een hoop geloop en gedoe dat niet iedereen dat wiel zelf moet uitvinden, moet plannen, regelen, inkopen, uitvoeren.

Maar, maar, maar: het ‘allemaal’ van Rutto-de-grutto (ja, kan ik er wat aan doen dat die alles heeft verpest…?) geldt nu opeens effe niet voor gas en stroom. Vroeger kreeg je dat van de gemeente, of de provincie – het was tenslotte allemaal 220 volt. Allemaal HetZelfde! Alle grote gemeenten hadden allemaal Hun Eigen GasFabriek – echt waar!

Denk aan die tv-studio in de…. Westergasfabriek in Amsterdam. Jazeker, die hadden ook een Oostergasfabriek, later mooie ronde sportzaal – ik woonde er vlakbij. Dus dan is concurrentie niet erg handig, zinloos, onzin, dom, belachelijk. En toch: daar had je ze: de Vattens, Eneco’s, Powerperen.

En als je me helemaal de put in wil praten, begin dan over de ziektekostenverzekering. Dat was vroeger ook één club, genaamd ziekenfonds. Ja, natuurlijk ging daar wel eens iets fout. Maar er was maar Eén Directeur – geen honderd zoals nu bij al die bedrijven en -fjes. Van onze centen, Rutto! Leuk hoor! Bedankt!

Want die jongens doen natuurlijk net alsof ze Echte Bedrijven zijn: minstens een ‘Chief Executive Officer’ met ‘Personal Assistant’ (type ‘mijn vrouw begrijpt me niet…’) en ‘Raad van Bestuur’, zooitje leasebakken en vooral concurrentie. En… Reclame en Marketing. Maar gas = gas – dus hoezo concurrentie? Basale verzekering = basale verzekering. Dan hoef je daar ook echt geen reclame voor te maken, want die Basale Verzekering is ook nog eens… Verplicht!

Ik stel voor dat we reclame én jazeker: ook Marketing, stelletje stuitende struikrovers, verbieden, niet alleen voor tabak, maar ook voor nutsvoorzieningen. Hier de zwarte nutslijst:

Openbaar vervoer:

evident. Er is één NS. Ja, en die randregiofiguren zoals Arriva: zolang ze aan de rand rondraggen, moet ’t maar, zolang ’t duurt.

evident. Er is één NS. Ja, en die randregiofiguren zoals Arriva: zolang ze aan de rand rondraggen, moet ’t maar, zolang ’t duurt. Geneesmiddelen op recept:

dat soort reclame/marketing zien we niet, maar is er wel. Gericht op doktoren, vaak via congressen op G Canaria of ‘seminars’ met veel Eten, Drank en… Vrouwen of allerlei andere trucs zoals iets te royale Kerstpakketten; gemiddeld geven de fabrikanten hieraan 20% van de toonbankprijs uit.

dat soort reclame/marketing zien we niet, maar is er wel. Gericht op doktoren, vaak via congressen op G Canaria of ‘seminars’ met veel Eten, Drank en… Vrouwen of allerlei andere trucs zoals iets te royale Kerstpakketten; gemiddeld geven de fabrikanten hieraan 20% van de toonbankprijs uit. Gas en stroom:

zie boven.

zie boven. Onderwijs :

werk aan beetje simpel systeem van sterren of punten; reclame is hier een valse loterij, wie toevallig veel geld heeft en geluk met z’n reclamebureau wint – en hoe moet dat dan met de Echt Goede Instellingen met ietsie minder geld? Schaf meteen elke vorm van privéonderwijs af, zoals van Infinity College, Instituut Blankesteijn, Luzac of Winford. En ook weg met de huiswerkinstituten.

: werk aan beetje simpel systeem van sterren of punten; reclame is hier een valse loterij, wie toevallig veel geld heeft en geluk met z’n reclamebureau wint – en hoe moet dat dan met de Echt Goede Instellingen met ietsie minder geld? Schaf meteen elke vorm van privéonderwijs af, zoals van Infinity College, Instituut Blankesteijn, Luzac of Winford. En ook weg met de huiswerkinstituten. Verzekering tegen ziektekosten :

totaal onaanvaardbaar. Van de premiën gaat zo’n 15% naar stuitende, zinloze reclame. En er zijn tientallen ‘marketingdirecteuren’. Bah.

: totaal onaanvaardbaar. Van de premiën gaat zo’n 15% naar stuitende, zinloze reclame. En er zijn tientallen ‘marketingdirecteuren’. Bah. WA auto:

doe dat toch in godsnaam via de wegenbelasting.

Heb ik alles? Vast niet. Gaat om de strekking.

Gek genoeg hadden de Vateco’s in 2021, vorig jaar dus, juist 20% minder aan reclame uitgegeven, vergeleken met 2020. Dat snapt zelfs het coronakind in mij.

Het blijft altijd sappelen met reclame. Heineken kreeg deze zomer een berisping voor het tonen van een enorm Amstelbier-glas bij de prijsuitreiking van de Amstel Gold Race. Goed gedaan, Charlene (de Carvalho-Heineken-Amstel, rijkste vrouw van Nederland)! Tsja, sport hè? O ja, dan telt geen enkele moraal. En onze Kimmie Kardashian kreeg dit jaar ruim een miljoen boete omdat ze een cryptomunt aanbeval. Ze liet even weg dat ze dat voor geld deed.

En de KLM wou ons een paar maanden geleden écht wijsmaken dat je met hen CO 2 -vrij kon vliegen. Misleidend, vond de Reclame Code Commissie. Als we díe niet hadden…