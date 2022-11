Rechter VS beveelt arrestatie uitgever nazisite Daily Caller

Een federale rechter in Montana heeft de arrestatie bevolen van Andrew Anglin, oprichter en uitgever van nazisite The Daily Stormer.

Anglin werd na het voeren van een online haatcampagne tegen een Joodse familie in Montana veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 14 miljoen dollar, maar weigert te betalen. Anglin werd al in augustus 2019 veroordeeld, maar tot nu toe heeft niemand een cent gezien. Hij weigert ook inzicht te geven in zijn eigen financiën of in die van zijn site.

Anglin beschuldigde de Joodse familie Gersh er van alt-right voorman Richard Spencer “af te persen” en publiceerde op The Daily Caller persoonlijke informatie over de familie, waaronder foto’s van hun kinderen. Heel voorspelbaar werd de familie vervolgens bestookt door extreemrechtse internettrollen.

The Daily Caller heeft er sowieso een handje van online haatcampagnes te organiseren. Zo werd Anglin in juni 2019 veroordeeld wegens het online belagen van radio-presentator Dean Obeidallah. Obeidallah werd met de dood bedreigd nadat Anglin hem ervan beschuldigde verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in de Manchester Arena op 22 mei 2017. Flauwekul natuurlijk, maar Anglin’s trollenleger greep de gelegenheid aan Obeidallah met de dood te bedreigen.

Het is onduidelijk waar Anglin verblijft. Hij zegt niet in de VS te wonen, wat al dan niet waar kan zijn. Vermoedelijk is hij ondergedoken in het Amerikaanse nazicircuit.

Uitgelichte afbeelding: de Britse politica Luciana Berger, één van de andere slachtoffers van Anglin – By Chris McAndrew, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61321499