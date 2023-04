Rechter: staat handelde onrechtmatig jegens slachtoffers toeslagenaffaire

De staat heeft onrechtmatig gehandeld jegens de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat heeft de rechter in Almelo vandaag bepaald.

De (financiële) afhandeling van de toeslagenaffaire zit op typisch Ruttiaans wijze al volledig vast. De slachtoffers wachten inmiddels al jaren op een vergoeding van de vaak aanzienlijke financiële schade.

Een stel uit Nijverdal had er genoeg van en stapte naar de (civiele) rechter. Die gaf hen vandaag grotendeels gelijk. De jaren 2005 en 2006 leverden geen onrechtmatig handelen op, maar voor de de periode 2008-2015 lag dat volgens de rechtbank heel anders. De vaststellings- en onrechtmatigheidsbesluiten uit die tijd waren wel degelijk onrechtmatig. De schade die eisers hebben geleden dient door de staat te worden vergoed. De staat werd ook veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure, wat waarschijnlijk ook flink in de papieren gaat lopen.

Eindelijk gerechtigheid, dus. Petje af voor de eisers. Het blijft natuurlijk schandalig dat het kabinet Rutte niet in staat is gebleken deze affaire op een fatsoenlijke manier af te handelen. Voor de zoveelste keer moet de rechter eraan te pas komen om Rutte te dwingen het juiste te doen. Wat eigenlijk een hele trieste constatering is.

De staat kan nog beroep aantekenen. Mij zou dat niet verbazen. Als de staat deze uitspraak onweersproken laat is het hek van de dam. Veel andere slachtoffers van het toeslagenschandaal zullen dan ook naar de civiele rechter stappen om hun gelijk te halen (en hoogstwaarschijnlijk ook te krijgen). Medelijden of begrip voor het handelen van de staat is hier natuurlijk volstrekt misplaatst: you asked for it, you got it.

Bron: Tubantia

Uitgelichte afbeelding: Door Agaath – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43349055