Rechtbank eist £100.000 van Tommy Robinson

De radicaalrechtse grifter Tommy Robinson moet £103.000 aan gerechtskosten betalen. In oktober ’23 werd Robinson tot een hoge boete veroordeeld wegens minachting van de rechtbank. Tommy Robinson being Tommy Robinson, heeft hij die boete tot op heden uiteraard niet betaald.

Robinson reageerde uiteraard furieus op het dwangbevel van de gerechtsdeurwaarders:

Tommy laat veiligheidshalve even weg dat hij schuld bekend heeft aan alle tien aanklachten.

En dat was, zoals we ons herinneren, nadat hij een oproep had gedaan om geld in te zamelen voor zijn verdediging, een oproep die meer dan £ 100.000 opleverde. Vervolgens pleitte hij schuldig, zodat er geen proces kwam.

De vraag is natuurlijk waar dat geld gebleven is. Gokje: uitgegeven aan dure vakanties in het warme zuiden.

Tommy is een grifter zoals je ze maar zelden meemaakt. In 2021 liet hij zich failliet verklaren, kort voordat hij een rechtszaak wegens smaadschrift verloor. De schadevergoeding waar Robinson toe veroordeeld werd moet nog steeds betaald worden. Dat weerhield Tommy er naar eigen zeggen niet van meer dan £ 100.000 te vergokken en nog eens duizenden uit te geven aan “drank, alcohol en feesten”. Alles uiteraard op kosten van de goedgelovige sukkels die geld aan hem hadden gedoneerd.

De gerechtsdeurwaarders hebben gedreigd Tommy’s bezittingen in beslag te nemen. Dat wordt nog een probleem, want Tommy is op papier zo arm als een kerkrat. Onze held heeft toegegeven zeven huizen te bezitten, maar zes ervan staan op naam van zijn ex, Jenna Vowles. Vowles wordt met enige regelmaat samen met Tommy gesignaleerd op één van zijn vele exotische vakantielokaties, wat het vermoeden wettigt dat die scheiding vooral is uitgesproken om Tommy’s bezittingen veilig te stellen.

Bron: Searchlight

Uitgelichte afbeelding: By Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73913243