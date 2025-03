President Zelenskyi buigt vooralsnog niet voor de Kleuter-in-Chief

Steeds als je denkt dat het niet erger kan, blijkt dat toch weer te kunnen. Met Donald Trump.

Hij en JD Vance menen vast president Zelenskyi gisteren eens even een poepje te hebben laten ruiken, en getoond te hebben wat een ongelooflijk machtige, krachtige mannen ze wel niet zijn. Voor het geval u het gemist heeft, kunt u hier de schandalige vertoning in het Oval Office zien bij het bezoek van president Zelenskyi. Wat ze echter werkelijk gedaan hebben is ten overstaan van de hele wereld laten zien wat er momenteel voor een smerige, infantiele, corrupte en afpersende gangsters aan de leiding van de Verenigde Staten staan. Als Trumps verdienste mag wèl worden genoemd dat hij heeft laten zien hoe een echte president zich onder grote druk gedraagt, en dat was niet Donald Trump. Het is niet ondenkbaar dat hij dat onbewust voelde, wat bijgedragen zal hebben aan het onbeheerste gedrag van een achtjarige dat hij liet zien.

Beiden vielen Zelenskyi lafhartig tegelijkertijd aan, die zich goed staande hield door onder andere erop te wijzen dat je een oorlog niet stopt door er luid over te praten. Eén ingehuurde rechtse nep-journalist vroeg Zelenskyi waarom hij geen pak aan had. Afgezien van de ombeschaamdheid van die vraag kan er blijkbaar wèl aan voorbij gegaan worden dat Elon Musk met zo’n achterlijke honkbalpet op zijn rotkop en zijn tweede leg op zijn schouders het Oval Office mocht betreden. Er bestaat overigens ook een foto van Churchill die tijdens de Tweede Wereldoorlog in gevechtstenue het Witte Huis betrad. Zelenskyi antwoordde dat hij pas na de oorlog weer een pak aan zou trekken, misschien wel zoiets als Trump droeg, of – voegde hij terloops toe – misschien een wat beter exemplaar. Zelenskyi liet zich niet intimideren, en dat kon Trump natuurlijk al helemáál niet uitstaan.

Over journalisten gesproken: Terwijl reguliere persbureau’s als Associated Press nu buiten het Witte Huis worden gehouden was er wel iemand van het Russische staatspersbureau TASS in het Oval Office. Maar Rusland en Trump is één grote hoax hoor.

Trump en Vance bleven er maar op aandringen dat president Zelenskyi nog eens netjes daar ter plekke “Dank u wel” moest zeggen, waarop hij antwoorde dat hij voorheen al diverse malen het Amerikaanse volk had bedankt. Dat volk kan Trump natuurlijk geen reet schelen, híj moet alle zegen en glorie in ontvangst kunnen nemen.

Trump had al eerder laten weten niet veel garanties te willen geven, dat Europa dat maar moest doen. In dat geval is het volkomen begrijpelijk dat Zelenskyi dan van zijn kant niet even vlotjes de helft van Oekraïne’s grondstoffen aan Trump overhandigde. De bijeenkomst werd voortijdig afgebroken en Zelenskyi werd het Witte Huis uit geleid zonder dat er een overeenkomst werd gesloten.

Zoals veel dictators is Trump begonnen als een slechte clown, maar na het clownsstadium worden ze vaak ronduit kwaadaardig en gevaarlijk (alhoewel Trump altijd al kwaadaardig was). In dit stadium zijn we nu met Trump ook aanbeland, zijn totale gekte gaat nu ernstige, geopolitieke gevolgen hebben.

Een enorme reeks aan Europese landen betuigde op Twitter direct na deze beschamende en walgelijke vertoning hun steun aan Oekraïne (voor mensen die net als ik al walgend Twitter hebben opgezegd, hier worden ze ook opgenoemd)

Intussen verloopt de binnenlandse machtsgreep voorspoedig. Op elke essentiële post heeft Trump mensen neergezet die bovenal loyaal aan hem zijn. Competentie doet er niet toe, en daarom zit de volledig aan Trump loyale Pam Bondi op Justitie, is deep state complotgek Kash Patel directeur van de FBI en de zo mogelijk nog extremere ex-Secret Service-agent en podcaster Dan Bongino er adjunct-directeur.

De krijgsmacht is traditionelerwijze a-politiek, maar bij voorkeur niet zo onder Trump. De Afro-Amerikaanse Chef Staf en vrouwelijke commandant van de marine moesten het veld ruimen, zogenaamd vanwege het terugdringen van DEI-aangestelden (DEI staat voor Diversity Equity en Inclusivity), maar ook heeft Trump liever aan hem persoonlijk loyale generaals en admiraals op die plekken. Tijdens zijn eerste termijn liet hij zich al eens ontvallen generaals als die van Hitler te prefereren. Ze moeten niet trouw aan de grondwet zijn – zoals elke officier in de Verenigde Staten onder ede moet zweren – maar aan hem.

Om te waarborgen dat ook militairen zich in de bijzondere omstandigheden en werkomgeving waarin zij zich bevinden aan de wet houden (militairen wordt altijd, ook hier, verteld dat ze geen bevelen hoeven uit te voeren die de wet breken) bestaat er in de Amerikaanse krijgsmacht het zogenoemde Judge Army General’s Corps, de juridische tak van de krijgsmacht. Aan het hoofd ervan voor elk wapen, landmacht, luchtmacht en marine, staat een Judge Army General, afgekort JAG. Dit corps was het die de generaal die Jack Nichols in de film A Few Good Men speelde aanpakte (“You can’t handle the truth!”).

Maar als Trump nu ergens een hekel aan heeft dan is het wel controle op wat hij doet, eerder ontsloeg hij immers ook al veertien Inspecteurs-Generaal. En dus heeft hij, althans namens hem de voormalige 3e-rangs Fox News host en extreem-rechtse engnek Pete Hegseth, thans Minister van Defensie, nu ook alledrie de JAGs ontslagen. Blijkbaar wil hij niet op zijn vingers gekeken worden door onafhankelijke personen bij wat hij met het leger van plan is. Veel staatsgreperiger wordt het niet, als je de top van de krijgsmacht aan je bindt en elke controle erop corrumpeert.

Er komt inmiddels wat juridische weerstand op gang. Hoeveel betekenis dat heeft staat nog te bezien, aangezien de uitvoerende macht de wetshandhaving gecorrumpeerd heeft. En het Supreme Court is natuurlijk ook in MAGA-handen.

Hoe dit gaat aflopen weet ik ook niet, maar wel heb ik het gevoel dat er op zeker moment een breekpunt bereikt gaat worden. Vooral de maatregelen onder de vlag van Elon Musks DOGE genomen gaan allemaal veel te ver en veel te snel, en daar hebben ook veel van Trumps aanhangers helemaal nooit voor gestemd.

Een essentiële weeffout in de Amerikaanse constitutie is echter dat je een regering niet kunt wegsturen. Ja, er bestaat het impeachment van de president, maar dat was slechts als noodmaatregel bedoeld en is daarom vrijwel niet praktisch uitvoerbaar. En de regering blijft alsnog gewoon zitten. Wel verliest deze regering wellicht de meerderheden in het Congres bij de tussentijdse verkiezingen, maar hoe democratisch zijn de Verenigde Staten tegen die tijd nog?

