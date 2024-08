Politieke impasse in Frankrijk

Spannende politieke ontwikkelingen in Frankrijk, waar president Macron weigert de linkse kandidaat Lucie Castets tot premier te benoemen. Castets is voorgedragen door het linkse blok Nouveau Front Populaire (NFP), waar naast de socialisten en de communisten ook het aanmerkelijk radicalere La France insoumise (LFi) deel van uitmaakt.

Het NFP won weliswaar de parlementsverkiezingen in juni, maar de partij beschikt niet over een meerderheid in het parlement. Macron wil best samenwerken met de socialisten, maar niet met LFi dat hij kwalificeert als radicaal-links.

Ook met het extreemrechtse Rassemblement National (RN) wil Macron niet samenwerken. De Franse president wil een centrumlinkse regering vormen, maar dan zullen de socialisten afscheid moeten nemen van LFi. Of ze daartoe bereid zijn is maar zeer de vraag. De onderlinge verhoudingen binnen het NFA zijn niet al te best, maar om LFi nou te dumpen om Macron uit de brand te helpen…Bovendien maakt het geen beste indruk als je bezwijkt voor wat in feite een chantagepoging is.

Vandaag worden de besprekingen voortgezet. Het is even afwachten of dat iets oplevert, maar de verwachtingen zijn niet hooggespannen. Centrumrechts wil onder geen enkele voorwaarde samenwerken met LFi en de linkse partijen nemen niet eens deel aan deze nieuwe ‘consultatieronde’.

Links claimt nu dat Macron een ordinaire coup gepleegd heeft, maar dat is onzin. Het is inderdaad de gewoonte dat de grootste partij de premier levert, maar in het verleden kon de premier altijd rekenen op een meerderheid in de Nationale Vergadering. Dat is nu niet het geval: links beschikt met 180 van de 577 zetels in de verste verte niet over een meerderheid en LFi is voor de liberalen en centrumrechts onaanvaardbaar.

Niemand heeft enig idee hoe het nu verder moet. Met Le Pen wil – afgezien van een deel van de gaullistische Republikeinen – al helemáál niemand samenwerken, dus een rechtse coalitie naar het Nederlandse voorbeeld zit er ook al niet in.

Jean-Luc Mélenchon, de niet al te jofele leider van LFi, heeft zijn achterban inmiddels opgeroepen de straat op te gaan, in de hoop Macron op die manier te dwingen een linkse premier te accepteren. Ook de nationale secretaris van de Franse Communistische Partij, Fabien Roussel, stelt voor de “komende dagen” een “grote volksmobilisatie” te organiseren. Het resultaat van al dat activisme zal precies nul zijn, al levert het vast interessante beelden op van brandende barricades en knuppelende flics.

Uitgelichte afbeelding: Par Presidencia de la República Mexicana — Visita de Trabajo a Francia, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65306654