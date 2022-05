Politie in Texas faalde bij schietpartij op basisschool

De politie in Uvalde heeft behoorlijk grote fouten gemaakt bij de schietpartij op de basisschool in Texas. Zo duurde het meer dan een uur voor de politie het klaslokaal binnen ging, terwijl de kinderen wanhopig naar de alarmcentrale belden.

De New York Times heeft nu een tijdlijn gepubliceerd waaruit blijkt dat de schutter al om 11.33 bij de school aankwam en de politie 2 minuten al ter plaatse was. Het duurde echter tot 12.50 voordat de politie het klaslokaal binnen stormde waar de 18-jarige schutter zich verschanst had. Er waren nogal wat tegenstrijdige berichten over hoe de schutter de school binnen kon gaan. Het schooldistrict heeft namelijk zijn eigen politieagenten en een beveiligingsman, maar die waren dus achteraf niet aanwezig. De politie zei eerst dat ze al op de schutter hadden geschoten voor hij de school binnenging. Dit blijkt nu niet waar te zijn, oftewel de politie liegt, zoals zo vaak. De politie zei eerst ook dat ze de massamoordenaar in een klaslokaal hadden opgesloten, maar het lijkt er nu op dat hij zelf de deur barricadeerde.

De politie zegt dat ze zelf niet naar binnen gingen omdat ze dachten dat er geen kinderen meer waren, maar uit de eerder geplaatste tijdlijn blijkt dat de doodsbange kinderen verscheidene malen naar het alarmnummer belden en smeekten om hulp. Sommige politieagenten haalden echter wel eerst hun eigen kinderen uit de school. Uiteindelijk was het de grenspolitie die het lokaal binnenviel, nadat ze al meer dan een half uur hadden gewacht omdat de politie hun niet binnen liet. De politie van Uvalde, een plaats met slechts 16000 inwoners, heeft zelf ook een SWAT-team, maar waar die waren is nog niet helemaal duidelijk. Ouders die zelf naar binnen wilden gaan om hun kinderen te helpen werden door de politie tegengehouden. Eentje werd getaserd en een andere ouder werd in de boeien geslagen. Toen het SWAT-team van de grenspolitie eindelijk binnenviel riepen ze naar de kinderen om “help” te roepen. Toen een kind dat zich verstopte “help” schreeuwde werd hij echter door de moordenaar neergeschoten. Er zijn dus veel gigantische blunders gemaakt. Oud-presidentskandidaat Castro uit Texas heeft dan ook al gevraagd om een onderzoek van de FBI.

Het falen van de politie mag echter niet afleiden van andere tekortkomingen van de VS die dit drama blootlegt. De politie in Uvalde krijgt 40% van het gehele budget van de stad. De schutter kwam van een gebroken gezin met een moeder die aan drugs verslaafd was. De moeder stond op het punt uit huis te worden geplaatst. De jongen werd veel gepest op school en had zijn highschool niet afgemaakt. Republikeinen zeggen dat het aan de deuren in school ligt of dat de jongen psychische problemen had. De gouverneur van Texas had echter net $ 211 miljoen gesneden uit het budget van het departement dat zulke hulp aanbiedt. Populistisch neoliberaal beleid met een wapenwet waar 18-jarige kinderen zonder problemen een automatisch wapen kunnen kopen. Wapenfetisjisme, dakloosheid, gebrekkige sociale voorzieningen, drugsverslavingen, armoede, slechte medische voorzieningen, pesten, slecht onderwijs zijn de echte oorzaken van deze ramp. Gezien de koers van de Republikeinse partij en de laksheid van president Biden zal er echter weinig veranderen op korte termijn. Biden wil het overschot aan geld uit het covidpotje nu aan de politie geven. Onderwijs en gezondheidszorg in de VS kunnen dit veel beter gebruiken dan de politie.

Looks like the cops did a better job at brutalizing desperate Uvalde parents than they did at stopping the shooter's 40-minute long rampage. https://t.co/BwDVWlowro — Chad Loder (@chadloder) May 26, 2022

foto credit:

Don Holloway – https://www.flickr.com/photos/57174964@N05/35678064122/