Poetinisme en gedeeltelijke mobilisatie

Enkele puntjes na Poetins toespraak over gedeeltelijke mobilisatie van zo’n 300.000 reservisten.

1. Hier, en nu:

P geeft niet op. Zijn daden en presentatie wijzen consequent op volhouden. P blijft er ook bij dat hij – wie anders? – het ‘Russische rijk’ moet redden, inclusief het christendom via de Russische kerk, als ‘echte’ erfgenaam daarvan (via de Constantinopel-link). De kerk blijft hem ook onvoorwaardelijk steunen.

Citaatje van orthodoxe paus Kirill, P’s grote vriend, dd 23 februari 2022:

“Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland feliciteerde de president van de Russische Federatie V.V. Poetin met Verdediger van het Vaderland Dag.(…) De Russisch-orthodoxe kerk heeft er altijd naar gestreefd een belangrijke bijdrage te leveren aan de patriottische opvoeding van landgenoten, en zag in militaire dienst een actieve manifestatie van evangelische liefde voor buren, een voorbeeld van trouw aan hoge morele idealen van waarheid en goedheid.(…)”

2. Westen:

Poetin blijft stellen dat het hele verdorven westen met z’n verspilling, egoïsme, heidendom, porno, drugs en homo’s – de NAVO – Rusland oftewel ‘het ware christendom’ wil vernietigen. Dat blijft intern het best verkopen, zeker porno en homo’s.

3. ‘Gedeeltelijke mobilisatie’:

is wat P intern politiek en maatschappelijk nog kan verkopen. Logische timing – nu binnenhalen en trainen, voorjaar inzetten. 300.000 man is kennelijk 1 % van wat mobiliseerbaar is, mensen die in dienst zijn geweest. Rusland heeft ook veel ‘one son mothers’, die niets voor dienstplicht voelen.

4. India en China:

Nucleaire westerse chantage noemt P graag en suggereert vaak dat hij óók nucleair wat kan. Indien: dan verandert alles, ook in China en India. De oorlog blijft als die twee zich niet uitspreken tegen P. Gezien de handel, gas en olie en de Chinese problemen zullen ze dat niet gauw doen.

5. Duur:

De oorlog zal nog zodoende jaren duren; Oekraïne stabiliseert zijn huidig gebied incl. Odessa maar aan de grenzen blijft strijd, dus aan de grens met Oost-Oekraïne en de Krim.

6. Effecten:

de prijs van een vliegticket Moskou-Istanboel is sinds de toespraak in prijs verdriedubbeld. De euro is sinds de toespraak een half procent gedaald in een half uur.