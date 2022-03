Schrik niet als maandag 7 maart om 12 uur de 4.287 Nederlandse sirenes loeien

door Arthur Graaff

Mocht Poetin ons nou echt eens verrassend willen aanvallen, dat zal hij dat doen aanstaande maandag, 7 maart 2022, om 12 uur. Dan zet de overheid namelijk 1 minuut en 26 seconden lang de 4.287 sirenes van ons luchtalarm toch al aan, en dan is het opeens weer even Koude Oorlog. Jarenlang de associatie niet gemaakt… maar die is er echt.

Er schijnen mensen daadwerkelijk bang te zijn voor een atoomoorlog. Ook denken mensen dat Poetin gek is, onberekenbaar of in ieder geval een heel vreemd raadsel – nou, lees verder en verbaas u!

Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb de eerste Koude Oorlog doorstaan, zowel in de VS als in Nederland en het staartje in de DDR en Polen. In de VS werden we zelfs met een tv-serie bang gemaakt met de vijfde Sovjet-colonne in de supermarkten, in cafés en benzinestations. Gelukkig werden die vuilakken elke aflevering weer verrassend gearresteerd.

In Nederland hadden we thuis rond 1963 ook een boekje van de overheid oftewel Bescherming Bevolking (BB): “Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.” Je moest dan onder je tafel, je bureau of in de kelder kruipen als de bom viel. Je moest ook altijd water, een kaars, lucifers, bikken soep en een zaklamp bij elkaar leggen. Mijn zwager – die we toch al niet erg serieus namen – moest aan BB-dienstplicht (die bestond echt!) meedoen.

Heb natuurlijk ook de Nederlandse kleine en grote anti-kerndemo’s gezien. Kruisraketten: Nee! Heel goed natuurlijk… gek genoeg was ik nooit bang, of bezorgd – ik was 11, 18 of 23, verliefd of zo, onbezonnen, eerste baan.

Er gebeurden overigens zoveel in Nederland en Amerika zoals de Cuba-crisis, Kennedy-moorden, ML King, Vietnam, Parijse en Praagse opstanden in 1968, Peyton Place, provo, Love Story, oliecrisis, Rote-Armee- en IRA-moorden… godsamme: wat hebben we veel doorstaan… en uiteindelijk de Val van de Muur en een soort eind aan de atoomwapens.

Maar Poetin als raadsel of gek? Dat zit anders. Professor Beatrice de Graaf krijgt de weekprijs voor diepste nieuwe inzicht in Poetin – verrassend veel dieper en overtuigender dan ik ooit had verwacht. Ze schreef het donderdag op in haar column in de NRC en legde het vrijdag bij Op1 nog even uit.

Poetin blijkt namelijk met haar en huid, hart en ziel vastgeklonken aan de Russisch-Orthodoxe kerk en diens kijk op Rusland en onderhoudt de nauwst mogelijk banden met de patriarch (paus) Kirill. Hij is nog net geen monnik… Zo was hij het eerste Russische staatshoofd ooit dat de orthodoxe kloosters op de berg Athos (Griekenland) bezocht, in 2005, en opnieuw in 2016 – toen met zijn boezemvriend Kirill – geen man van de ‘andere wang’. Ik moet denken aan een Maastrichts gesprekje rond 1900 van een fabrikant met een pastoor: “Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm…’

In haar glasheldere betoog zei Beatrice bij Op1 nog dat ze ‘ervan baalde’ dit zo laat pas te hebben doorgekregen… inderdaad, voor een meisje uit de ChristenUnie beetje laat. Maar Beatrice heeft meer dan gelijk… als je een uurtje zoekt, duizelt het je van de Krillen en Poetins samen foto’s en in berichten.

Hier nog – wellicht ten overvloede, je weet maar nooit – de letterlijke tekst in Google-vertaling van een briefje van patriarch Kirill aan V.V. Poetin, op de ‘Goede Verdediger van het Vaderland Dag.

23 februari 2022 09:20

Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland feliciteerde de president van de Russische Federatie V.V. Poetin met Verdediger van het Vaderland Dag. Zijne Excellentie Vladimir Vladimirovich Poetin, president van de Russische Federatie Excellentie, beste Vladimir Vladimirovitsj! Ik feliciteer u van harte met de Dag van de Verdediger van het Vaderland. Vandaag eren we de prestatie van degenen die verantwoordelijke militaire dienst vervullen, de grenzen van hun geboorteland bewaken en zorgen voor versterking van de defensiecapaciteit en nationale veiligheid. Moed en trouw, moed en vastberadenheid, vurige liefde voor het vaderland en bereidheid tot zelfopoffering – deze eigenschappen hebben ons volk eeuwenlang onderscheiden, door de smeltkroes van vele beproevingen te zijn gegaan en hun karakter en standvastigheid daarin te hebben verhard. De Russisch-orthodoxe kerk heeft er altijd naar gestreefd een belangrijke bijdrage te leveren aan de patriottische opvoeding van landgenoten, en zag in militaire dienst een actieve manifestatie van evangelische liefde voor buren, een voorbeeld van trouw aan hoge morele idealen van waarheid en goedheid. Ik zou met dankbaarheid willen opmerken dat met uw actieve deelname en steun, vele belangrijke kerkbouw-, educatieve en sociale projecten van het Patriarchaat van Moskou worden uitgevoerd, de interactie tussen kerk en staat zich vruchtbaar ontwikkelt, gericht op het behoud van de nationale historische herinnering en het bevestigen van de principes van de traditionele moraliteit in het leven van tijdgenoten. Ik wens u een goede gezondheid, gemoedsrust en overvloedige hulp van de Heer in uw hoge en verantwoordelijke dienst aan het volk van Rusland. Met diep en oprecht respect

+KIRILL, PATRIARCH VAN MOSKOU EN GEHEEL RUSLAND https://www-patriarchia-ru.translate.goog/db/text/5900861.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc www.patriarchia.ru/db/text/5900861.html”

En deze is ook erg leuk – zo zijn er tientallen te vinden op de site van de Russisch-Orthodoxe kerk: Poetin doet uiteraard ook graag iets aardigs voor zijn Best Friend Kirill – in dit geval inclusief video:

Home / Patriarch / Bijeenkomsten en reizen President van Rusland V.V. Poetin feliciteerde Zijne Heiligheid Patriarch Kirill met de verjaardag van zijn troonsbestijging

1 februari 2022 23:00 Op 1 februari 2022 vond in het Kremlin een bijeenkomst plaats van de president van de Russische Federatie V.V. Poetin met Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en heel Rusland.

Het staatshoofd feliciteerde de primaat van de Russisch-orthodoxe kerk met de dertiende verjaardag van zijn troonsbestijging. http://www.patriarchia.ru/db/text/5893124.html https://www-patriarchia-ru.translate.goog/db/text/5893124.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

Uitgelichte afbeelding: Inauguration_of_Vladimir_Putin_7_May_2000-9.jpg Von Kremlin.ru, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5112683