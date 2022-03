Paul Manafort op vlucht naar Dubai geweigerd

Paul Manafort had naar Dubai willen vliegen, maar werd niet toegelaten tot de vlucht omdat zijn paspoort ingetrokken is.

Hij mag dan wel gratie hebben gekregen van Donald Trump, maar men houdt hem blijkbaar wel degelijk in de gaten. Een senaatscommissie achtte hem een ernstige bedreiging voor de staatsveiligheid, gezien zijn contacten met leden van Russische veiligheidsdiensten.

Je vraagt je af hoe zo iemand denkt dat hij met een ingetrokken paspoort zou kunnen vliegen? Iedereen weet toch hoe stringent de controles – zeker in de Verenigde Staten – zijn? Hoe wanhopig was hij om naar Dubai te kunnen vliegen?

Voormalig FBI-agent Peter Strzok – betrokken bij, en later ontslagen van het Muelleronderzoek – heeft zo zijn gedachten erover:

Manafort was trying to fly to Dubai.

Dubai, where Syria’s Bashar Al-Assad visited last week.

Dubai, where multiple Russian oligarch jets and yachts fled over the past few weeks.

Manafort is like the dog crap perpetually found on the boot of corruption. https://t.co/2ouhaSlfR3

— Peter Strzok (@petestrzok) March 23, 2022