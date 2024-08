Palestina of Engeland: de bruine diefstal

De uitgelichte afbeelding heb ik geplukt van dat ene sociale medium waar ik liever niet meer vertoef, maar waar je dit soort dingen nou eenmaal aantreft. De provenance is onbekend, een eventuele rechthebbende melde zich alsnog.

Een dronken, gedrogeerde meute die zonder enig probleem huisvesting van asielzoekers in brand steekt met mensen er in en al. “Bezorgde burgers” natuurlijk, aangespoord door Stephen Yaxley-Lennon, die onder het proletarischer klinkend pseudoniem Tommy Robinson volgens Nederlands ultrarechts een held van de Engelse arbeidersklasse is.

Ik zie hier de heffe des volks, het lompenproletariaat dat dedicated swallower of fascism is, tegenover proletariërs staan. Ja, politieagent worden is een keuze voor wie nu eenmaal moet werken voor zijn of haar bestaan. Maar het opmerkelijkste bij deze momentopname is natuurlijk het vaandel met het Sint-Joriskruis, de vlag van Engeland, de vier witte vlakken gevuld met het omcirkelde aatje dat bij “de anarchisten” hoort. Een symbool dat ik langzamerhand meer dan zat ben, vooral nu ik weet dat het een nog zeer recente uitvinding is. En blijkbaar geadopteerd is door mannen die controleren of je wel “blank” bent achter het stuur in Middlesbrough, die met zijn achten een zwarte man wel eens even in elkaar zullen slaan en met bakstenen gooien naar de politie, wat niet altijd even fijn voor de opstandelingen zelf uitvalt.

Maar een omcirkeld aatje, dat symboliseert verzet tegen de Staat, nietwaar, maar de Staat dat is eigenlijk de politie. O nee, het zijn de zionisten. Het studentikoze “verzet” tegen Israël wil zich ook al van omcirkelde aatjes bedienen.

Bruine diefstal, zo worden allerlei uitingen van de nazi’s genoemd, te beginnen met de naam nationaal-socialisten. Het flirten met de werkende klasse. Het organiseren van een jeugdbeweging. En ga maar door.

En zo zie ik dat aatje, dat ooit het veelkleurig anarchisme tooide, in handen van de sympathisanten van Hamas en de European Defence League of hoe heet het boevengezelschap van “Robinson” tegenwoordig ook. Met zowel de standbeelden van Gandhi als Anne Frank weer eens bezoedeld met Free-Gaza-kreten in Amsterdam zie ik niet eens meer de hoefijzertheorie bevestigd.

Ik zie bruine diefstal. De diepe verwantschap tussen het Pallieactivisme en de dronken meute van Engeland. Het zijn griezelige tijden.